¡'El Rosco' encuentra casa! Carlos Sobera presentará un nuevo concurso en Telecinco centrado en la antigua prueba final de 'Pasapalabra'

Se acabó la incógnita. Después de que Antena 3 perdiera 'El Rosco' en sede judicial, muchos nos preguntamos qué iba a hacer Mediaset con los derechos del formato, apartado del resto de 'Pasapalabra'. Mientras el concurso vespertino de Atresmedia ha sabido solucionar la papeleta inventándose una prueba final similar, 'AlaZ', en Telecinco han tenido que montar un formato express para aprovechar, de alguna manera, el icono televisivo. ¿Servirá para recuperar su pobre audiencia?

No se comen un rosco

El presentador de este nuevo concurso, titulado 'Gira la letra', será Carlos Sobera, tal y como anuncia FormulaTV. De hecho, su director es un viejo conocido del Rosco: Rafa Guardiola, que ya estuvo a los mandos de 'Pasapalabra' durante más de diez años.

Sobera, por su parte, es el hombre orquesta definitivo de Mediaset, que en esta nueva temporada presentará 'First Dates', 'El precio justo', 'Casados a primera vista', 'Rueda la letra' y, se supone, algún que otro reality marca de la casa. Todo lo demás es, hasta ahora, una incógnita: más allá del Rosco y su presentador, no sabemos ni siquiera cuándo se emitirá, aunque su lugar perfecto, ese que causaría un "efecto morbo" inmediato, sería compitiendo directamente contra la propia 'Pasapalabra'.

Viendo las bajísimas audiencias de Telecinco, que este julio hará récord negativo salvo milagro, está claro que tienen grandísimas expectativas puestas en el retorno de El Rosco. La gran duda es saber si el público veía 'Pasapalabra' por la prueba final exclusivamente o, por el contrario, tiene fidelidad al título. Con la S, medidor de audiencia por el que Telecinco y Antena 3 lucharán a fuerza de concurso cultural al volver del verano.

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