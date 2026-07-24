Esta serie francesa convierte la cocina en un auténtico campo de batalla y hace de cada banquete una deliciosa lucha por el poder

Inspirada en la vida del considerado el primer chef famoso de la historia, 'Carême, chef de reyes' demuestra que una serie de época puede ser mucho más divertida cuando mezcla otras cosas. Como la gastronomía, la política y el espionaje. De hecho, la producción convierte la cocina en un auténtico campo de batalla donde cada plato puede cambiar el destino de Francia.

Aunque se toma muchas libertades con los hechos reales y apuesta por el melodrama por encima del rigor histórico, no deja de ser muy eficaz con lo que se propone, tiene un ritmo frenético, un reparto carismático y una puesta en escena que hace que cada episodio se pase volando.

El primer chef conocido

La serie sigue los primeros pasos de Antonin Carême, un joven cocinero parisino que tiene un talento descomunal y que sueña con revolucionar la alta cocina. Llega un momento en el que su extraordinaria habilidad entre los fogones llama la atención de algunas de las figuras más poderosas de la Francia napoleónica, empujándolo a un mundo donde la gastronomía y la política están mucho más relacionadas de lo que imaginaba.

Aunque parte de la historia de uno de los grandes nombres de la gastronomía, la cocina pronto deja de ser el único motor del relato. Intrigas palaciegas, conspiraciones, chantajes y luchas de poder hacen que Carême acabe siendo una pieza clave dentro de un tablero político dominado por personajes como Talleyrand, Napoleón o el temido jefe de policía Fouché.

Además, tampoco tarda en alejarse de los hechos históricos. Su protagonista se comporta más como una estrella de la cocina contemporánea que como un chef del siglo XIX, con una personalidad arrogante y desafiante que convierte cada escena en un duelo de egos. De hecho, es posible que esa libertad narrativa aleje a quienes busquen una recreación fiel, pero también le aporta a la serie una energía muy particular.

Por otro lado, gran parte del encanto de la serie recae en Benjamin Voisin, que interpreta a un Antonin Carême impulsivo, brillante y tremendamente seguro de sí mismo. A su lado destacan Lyna Khoudri como Henrietta, Alice Da Luz como la cocinera Agathe y Jérémie Renier como un Talleyrand tan calculador como carismático.

Y tampoco hay que olvidarse de las recreaciones del París posterior a la Revolución Francesa, los grandes palacios y las cocinas llenas de actividad ayudan a construir una serie que te deja embelesado. Puede que algunos giros rocen el exceso melodramático, pero la historia nunca pierde el ritmo y consigue que cada episodio te deje con ganas de ver el siguiente.

Al final, 'Carême, chef de reyes' apuesta por un ritmo muy ágil que combina drama, romance, suspense y gastronomía sin detenerse demasiado en las explicaciones históricas. No es la biografía más rigurosa del célebre cocinero, pero sí una serie muy disfrutable que demuestra que la cocina también nunca dejará de ser un escenario perfecto para contar historias.

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