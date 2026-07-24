'Gundam' tiene un nuevo anime en marcha para introducir un cambio histórico en la franquicia: enfrentará a robots gigantes contra aliens

En los últimos años, la franquicia de 'Gundam' ha querido pillar el turbo para intentar captar a las nuevas generaciones. Ya con 'The Witch from Mercury' dieron un paso gigantesco para introducir a su primera protagonista femenina, y en 'GQuuuuuuX' se atrevieron a darle la vuelta a la tortilla para retorcer el canon de la serie original.

El siguiente paso

Desde 'Gundam' quieren demostrar que no se duermen en los laureles, y que todavía tienen un equipo creativo lleno de ideas. Así que para su nuevo anime, en lugar de centrarse en la gran guerra entre la Federación Terrestre y el Principado de Zeon nos mostrará el resultado de otro gran conflicto galáctico.

'Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO' se ambientará en un nuevo universo llamado "A.A.", "After Apocalypse", que mostrará el impacto directo de un gran conflicto y servirá de precuela para el videojuego 'Gundam: Rogue Orbit'. Aunque la novedad más curiosa es que este nuevo anime incluirá alienígenas por primera vez en la historia de la franquicia.

Según ha revelado Bandai Namco Filmworks en la descripción de 'Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO', el anime se desarrolla años después de entrar en contacto con una raza alien. Estos nuevos conocimientos permitieron a los humanos expandirse por todo el sistema solar y desarrollar nuevas habilidades, pero sus benefactores pronto se volvieron agresivos y causaron un Apocalipsis. Los humanos se vieron obligados a abandonar la Tierra, y jóvenes como el protagonista, Ray Azumi, siempre han vivido fuera del planeta.

Durante la San Diego Comic Con se ha dejado ver un primerísimo tráiler, y lo cierto es que viniendo de Sunrise podemos esperar que la calidad de lo nuevo de 'Gundam' sea de aúpa. Junto al legendario estudio tenemos de apoyo a SOLA Entertainment, y al frente del proyecto tenemos a Kenji Kamiyama, director de 'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim' y 'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex'.

Por ahora no se ha desvelado una fecha de estreno concreta para 'Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO', aunque sí se ha confirmado que verá la luz en algún momento a lo largo de 2027.

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