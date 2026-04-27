El creador de 'Gundam' piensa que muchos fans del anime no entendieron nada de la historia: "Son unos frikis militaristas y no les llega nada"

Con varias décadas a sus espaldas, la franquicia de 'Mobile Suit Gundam' sigue bien vivita y coleando. El año pasado se estrenó 'Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX' de la mano de Hideaki Anno e incluso se anda cociendo en Netflix una película en acción real protagonizada por Sydney Sweeney y Noah Centineo.

Pero, a pesar de la cantidad de series, películas y otras oportunidades por el camino, para el creador de 'Gundam' todavía hay muchos fans que no han entendido para nada lo que quería contar.

Así no

Aunque es un anime militarista, 'Gundam' siempre ha contenido fuertes críticas contra la guerra, el colonialismo y no se ha cortado un pelo mostrando los efectos de los conflictos bélicos, especialmente a través de personajes muy jóvenes. Yoshiyuki Tomino se ha inspirado a menudo en conflictos reales, y desde el primer momento concibió 'Gundam' con un sentimiento antibelicista. Pero parece que a muchos fans de la franquicia el mensaje aún no les ha terminado de calar y se quedan solo en la superficie.

"Dentro de los fans de 'Gundam', hay muchos que hacen comentarios que se alejan mucho de ir en contra de la guerra. Parecen haberse quedado en la mentalidad de unos meros frikis militaristas. Al final, nada con substancia les llega de verdad", dijo Tomino en el número de mayo de Animage.

Parece que Tomino no está muy contento con el rumbo que ha tomado la franquicia en los últimos años con la series más recientes. Porque, aunque tienen una calidad gráfica excepcional, quizás son algo más sutiles con sus críticas y se quedan raspando el mensaje que el querría dar.

"Las palabras que salen de sus bocas siempre son algo así como 'las batallas de los Mobile Suit son muy guays'. Hoy en día, creadores más jóvenes están haciendo 'Gundam', pero no hay ni una pizca de experiencia sobre la guerra en lo que hacen, solo son historias con imágenes", se lamenta Tomino. "Es mi responsabilidad por no haberles enseñado".

Quizás por eso el creador de 'Gundam' se está pensando su regreso. El año pasado confirmó que estaba dándole vueltas a un nuevo anime inspirado por los conflictos bélicos recientes, aunque será algo diferente a lo que nos tiene acostumbrados. En cualquier caso, y se lo que sea en lo que anda trabajando, ya sabemos que no tendrá pelos en la lengua para compartir lo que piensa.

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