Sydney Sweeney y Noah Centineo protagonizarán en Netflix la película en imagen real del anime de mechas más influyente de la historia

La primera vez que el mundo escuchó por primera vez la palabra 'Gundam' fue en 1979. Nadie esperaba que del anime resultante, 'Mobile Suit Gundam', salieran decenas de series de televisión, películas, mangas, videojuegos y novelas ligeras, ambientadas en distintas líneas temporales y que darían muchísimo que hablar a los aficionados a lo largo de las décadas. Ahora, después de varios años amagando, parece que Netflix también se ha montado en el robot... para convertirlo en la mayor pesadilla de los otakus: una versión en imagen real.

Súbete al robot, Sydney

La última vez que oímos hablar de la adaptación de 'Gundam', la protagonista era Sydney Sweeney e iba a estrenarse en cines. Ahora hemos sabido que junto a Sweeney estará la superestrella Noah Centineo y que ha cambiado su hogar: ahora se estrenará en Netflix, según asegura Deadline. Tiene sentido, teniendo en cuenta que su director, Jim Mickle, fue el autor de uno de los grandes éxitos del streamer, 'Sweet Tooth'.

Aunque en 2018, cuando se habló de la adaptación por primera vez, el autor del libreto iba a ser Brian K. Vaughan, y en 2021 se anunció que el director sería Jordan Vogt-Roberts, lo cierto es que nada de esto llegó a cristalizar del todo y Mickle será tanto guionista como director, con solo Sweeney sobreviviendo a las típicas idas y venidas de los proyectos hollywoodienses.

Es probable que pienses que, pese al éxito de 'One Piece' y 'Avatar', las adaptaciones de manga y anime a imagen real nunca salen bien (nadie podría culparte, ejemplos terribles los hay a miles), pero hay un motivo por el que Netflix sigue insistiendo: 'Gundam' amasa 600 millones de dólares anualmente en derechos y merchandising, y sigue aumentando su lore sin parar. Nadie duda de que vaya a ser lucrativo... pero buena suerte enfrentándose a los fans que se saben cada mecha de memoria y van a exigir fidelidad extrema.

