"Llorar juntos se remonta a los griegos". El final de 'Hamnet' explicado por Chloé Zhao, Paul Mescal y otros miembros del equipo

Si lo pienso fríamente, y esto es algo relevante si tenemos en cuenta la facilidad que tiene últimamente del cine para tocarme la fibra, 'Hamnet' me ha provocado la mayor lloradita que me he pegado últimamente en un patio de butacas. Además de por la extraordinaria sensibilidad de su equipo técnico y artístico, buena culpa la tiene la explosión de emociones acumuladas a lo largo del metraje en un tercer acto descomunal marcado por la catarsis de sus personajes tras —o durante— un duelo desolador.

Catarsis colectiva

Para confeccionar este último pasaje, en el que Will dirige y representa la celebérrima 'Hamlet' como modo de lidiar con la muerte de su hijo, todo ello en presencia de su esposa Agnes, la directora Chloé Zhao se inspiró, tal y como explicó en una entrevista con Indiewire, en tradiciones narrativas ancestrales, que incluyen meditaciones y llantos colectivos —como el que experimentamos durante la proyección—.

Llorar juntos se remonta a los griegos. En cada tradición indígena, te reúnes alrededor del fuego y luego el chamán canaliza una historia. Animales, sueños, visiones... La gente tiene emociones fuertes. Los guerreros regresan de la batalla. No se limitan a tomar medicación. Pueden volver a casa. Se sientan alrededor del fuego, bailan y liberan estas emociones; eso se convirtió en teatro, en estas tragedias griegas. Te reúnes, todos se enfadan juntos, luego estallan en rabia y después lloran.

Hemos estado lidiando con esta tensión imposible de estar vivos. Hasta ahora no hemos podido escapar de la ley de la naturaleza. Vamos a nacer, vamos a morir. Y hemos estado usando el arte, la narración y una experiencia comunitaria colectiva para llorar, para sentir, para lidiar con eso desde mucho antes de que existiera cualquiera de estas cosas que nos dicen que deberíamos estar separados. Estamos recordando, listos para sobrevivir.

Pero la directora no es la única que ha dado detalles sobre el colofón de 'Hamnet'. El director de fotografía Łukasz Żal ha explicado —vía Variety— como la cámara nos cuenta la historia de Will y Agnes desde un primer momento, con planos abiertos para la mujer desde el comienzo de la cinta y un valor de plano mucho más angosto para el personaje de Paul Mescal.

Está atrapado en su propia cabeza. Está atrapado en su casa familiar, ese lugar donde siempre está enseñando. Las ventanas son pequeñas y él siempre está dentro, siempre en una estructura.

Por su parte, el compositor Max Richter ha dado detalles sobre cómo se vistió musicalmente el icónico momento en el que Will se quita del rostro la arcilla que ha utilizado para interpretar al fantasma; un elemento que, en última instancia, sirve para reflejar a través de las grietas lo roto que está como persona, padre y esposo.

Simplemente se rompe en pedazos. Esta es la versión casi oscurecida de esa nube coral y vocal que hemos tenido desde el principio, conectada con Agnes y la naturaleza. Pero es casi como la nube de una noche sin luna. Así que es algo súper oscuro.

Para terminar a hacernos una idea del proceso creativo del tercer acto de 'Hamnet', nada mejor que el testimonio de Paul Mescal, en el que da detalles sobre su método para moldear a un Will tremendamente complejo.

No pensé en navegarlo, por ejemplo, del amor al duelo. Creo que lo vi como analizar la vida de alguien. Me entusiasmaba el hecho de poder mostrar muchos matices en ese sentido; cuanto más lográramos que el público sintiera que estas dos personas estaban locamente enamoradas, más sentiríamos la pérdida de su conexión en el segundo y tercer acto. Así que fue emocionante para mí, porque podía ver cómo se sentiría el público al saltar al final cuando estás cubierto de arcilla. Visualmente, vemos grietas en su rostro.

Vemos lo presente que está el duelo de Agnes con los niños porque, en última instancia, ella está en casa con ellos durante la gran mayoría de la película. Y esa es realmente la oportunidad de Will con el público: dejarlos entrar, que vean el costo de la pérdida de Hamnet y el impacto que ha tenido en él.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025











