Meses después de un paso por cines injustamente discreto, se estrena en streaming la nueva y notable película de una gran cineasta del terror

De algún modo el terror propagado por la pandemia pandemia unido al factor de mucha gente criada durante la epidemia del SIDA creciendo hasta volverse cineasta está generando un interés en comentar con perspectiva e imaginación lo que fue aquella época. Esto aporta riqueza además de pertinencia a una película como ‘Alpha’.

Un tatuaje que sale caro

Interpretable tanto como alegoría del pasado como del presente, la última película de Julia Ducournau la hace evolucionar del terror corporal que la estaba colocando como gran cineasta del género para explorar otros tonos como el melodrama familiar. Todo en un increíble latigazo fantástico que ya se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

Alpha es una joven de 13 años que vive con su madre soltera que trata una epidemia de un extraño virus muy contagioso. Sin considerar las consecuencias, la joven se hace un tatuaje con una aguja dudosa que empieza a levantar alarmas sobre si ha contraído la enfermedad, generando desconfianza en el colegio y una extraña conexión con su tío drogadicto que vuelve de forma inesperada.

Las películas previas de Ducornau habían explorando con mucha astucia las transformaciones psicológicas internas que se externalizan en inesperados arrebatos de violencia o incluso transformaciones. En esta se plantea algo diferente al contemplar el miedo externo como factor desencadenante en el pánico al cuerpo.

Esto le permite comentar desde la situación de marginalidad de las comunidades migrantes o descendientes de migrantes, así como los estigmas en torno a la drogadicción y a una enfermedad achacada a la sexualidad e incluso promiscuidad. También el impacto a la hora de fracturar los lazos familiares, de ahí que acabe entrando un componente de melodrama importante.

Pero siempre consigue introducirlo con gusto y, si bien la historia está trazada con más irregularidad que en el pasado en su forma de trastear con líneas temporales, Ducornau no pierde nunca el rumbo de lo que el fantástico puede proporcionar como comentario social y personal. Vuelve a firmar una película notable con la que mostrar que es una de las voces más especiales del cine actual.

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