Drácula es la Inteligencia Artificial en la versión más estrafalaria y provocadora del mito que es también una de las películas más graciosas del año

Nada más empezar nos encontramos diferentes imágenes de Vlad el Empalador, más conocido como Drácula, generadas con evidente Inteligencia Artificial para que puedan decir a cámara “Podéis chuparme la polla”. Desde luego, Radu Jude no consideró andarse con chiquitas antes y no ha decidido hacerlo ahora con una de las figuras más míticas de su país.

Empezar así ‘Drácula de Radu Jude’ va a conducir necesariamente a que más de uno decida quitar la película de primeras, sea por no soportar cierta fealdad estética o por los más que defendibles rechazos éticos a la tecnología. Usar la Inteligencia Artificial, incluso con los propósitos de denuncia a los que aspira el director, es una línea roja difícil de superar. O, al menos, no pone al espectador en posición cómoda. Al menos, Jude es de los que ha encontrado un discurso relevante en su uso.

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No todo es IA generativa en esta ‘Drácula’, que es la enésima revisión del personaje en los últimos años gracias a miniseries o incluso adaptaciones fuera del copyright como ‘Nosferatu’. Al mismo tiempo que el rumano presentaba esta película por festivales, como ahora hace en el Atlàntida Mallorca Film Fest que nos ofrece también la experiencia en streaming a través de Filmin, teníamos también a Luc Besson haciendo una versión personal del canon conocido del monstruo.

Pero Jude no está interesado realmente en la historia de Vlad, sino en la sombra que arroja en la Rumanía actual y también en cuáles son los vampiros que pueblan en la actualidad. De ahí el uso de la Inteligencia Artificial de manera repetida en la película. Los empresarios deseosos de explotar los mitos reconocibles, otro tipo de propiedad intelectual monetizable a sus ojos, no dudan en valerse de una tecnología sostenida en la extracción de vida (arte) sin importar la voluntad ajena al que chupa la esencia.

El cineasta vuelve a ideas recurrentes sobre el yugo del capitalismo actual en la vida corriente, actuando casi siempre de manera aparentemente inocua pero nada inocente. ‘No esperes demasiado del fin del mundo’ ya fue un desparrame de ideas bastante atrevido y predispuesto a provocar al espectador poco prevenido. La posibilidad de ver esta ‘Drácula’ por despiste es mayor, y con más disposición al cabreo.

‘Drácula de Radu Jude’: la cara fea que nadie quiere mirar

Sus momentos de deliberada fealdad van también en la grabación lo-fi de algunas historias, que incluyen representaciones de la historia de Drácula con actores de cabaret pornográfico posteriormente perseguidos. También hay uso de escenas de otra película clásica de vampiros. Jude persigue representar todas las maneras en las que el personaje es explotado alegremente para desligarlo de su historia con el país de donde procede, aunque siga empleándose como reclamo en el mismo.

La desnaturalización del relato es explorado de manera tan estrafalaria como desperdigada a lo largo de casi tres horas. Jude a estas alturas cree en el collage épico de diferentes texturas cinematográficas para poder tocar con más complejidad las inquietudes que le arroja el mundo actual. Esto le aleja a menudo de crear la experiencia supuestamente redonda que esperamos a menudo de una película ambiciosa, pero nadie recopila tanta audacia dentro del absurdo como él.

Desde conectar la IA con el vampirismo hasta reflejar un aterrador futuro de contenido infinito e insustancial a través de una figura supuestamente trascendente, ‘Drácula’ acaba siendo una reflexión más interesante que las adaptaciones más canónicas a las que hemos sido expuestos en los últimos años. Cuando no hay límites ni para hacer la versión de cine para adultos del mito de Vlad, acaba siendo más fácil apreciar esta manera de hurgar en la herida como la mejor película en torno al personaje en años.

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