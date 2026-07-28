'Avatar Aang', final explicado de la película de 'The Last Airbender'. Cómo conecta con la serie secuela y prepara el camino para Korra

El 25 de julio se estrenó en Paramount+ 'Avatar Aang: The Last Airbender', una continuación directa de la serie original que nos ponía al día con Aang y compañía. Para nosotros han pasado casi dos décadas desde la última vez que les vimos en la pantalla, y para ellos también ha pasado algún tiempo, aunque Aang seguía teniendo unos cuantos asuntos sin resolver.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers de la trama de 'Avatar Aang: The Last Airbender'

El futuro es el que es

La película de 'Avatar Aang: The Last Airbender' se ambienta unos doce años después del final de 'La leyenda de Aang', y ahora tenemos a un Aang adulto como protagonista. Mientras intenta recuperar artefactos de los Nómadas de Aire se enfrenta a los Denegados, quienes buscan una antigua reliquia.

Siguiendo la pista llega hasta Tagah, un antiguo maestro de aire que ha pasado siglos encerrado y que en su día sirvió a la Avatar Sonam. Resulta que Sonam tenía un báculo espiritual con el que podía otorgar poderes de aire a otros, y para Aang y Tagah este artefacto representa una esperanza clara: la manera de traer a su pueblo de vuelta y dejar de ser los últimos "airbenders".

Sin embargo, Tagah pronto prueba estar diciendo verdades a medias y en realidad ansía el báculo de Sonam para crear un ejército de maestros de aire y enfrentarse a las otras naciones. Así es como en la recién fundada Republic City termina habiendo una brutal batalla entre el grupo de Aang contra Tagah y los Denegados a los que ha concedido poderes.

Tras un duelo especialmente complicado entre Aang y Tagah, Aang finalmente decide dejar su objetivo personal atrás y destruir el báculo de Sonam. Así que todos los que habían conseguido poderes durante el evento vuelven a la normalidad, y el propio Tagah pierde los suyos y se desintegra en el viento.

Esta resolución tiene muchísimo sentido, especialmente si tenemos en cuenta los eventos de la serie secuela, 'La leyenda de Korra'. En esta serie, estrenada en 2012, los únicos maestros de aire existentes al inicio de la historia son Tenzin, el tercer hijo de Aang y Katara, y sus propios hijos. Sí Aang se hubiera puesto a crear nuevos airbenders con el bastón de Sonam, la situación en la era de Korra habría sido muy diferente.

Un toque de esperanza

Aún así, y aunque hasta el nacimiento de Tenzin Aang es el único de su pueblo, no todo está perdido para los Nómadas de Aire. Como sabemos, en 'La leyenda de Korra' se ha hecho un esfuerzo consciente por restaurar su la cultura del pueblo de Aang, con nuevos templos levantados y numerosos acólitos preservando sus costumbres.

'Avatar Aang: The Last Airbender' nos muestra el inicio de este movimiento. Justo al final de la película, Aang forma un nuevo grupo de acólitos para ayudar a recuperar reliquias de los Nómadas de Aire. Durante una de sus misiones llegan a un templo perdido que nadie había visitado en décadas... Y allí es donde encontramos a otros bisontes voladores como Appa, quien era considerado el último de su especie.

Teniendo en cuenta que en 'La leyenda de Korra' la familia de Tenzin tiene su propio bisonte volador, era de esperar que quedasen otros rebaños supervivientes. Un pequeño agujero de guion que 'Avatar Aang' se encarga de arreglar.

Los problemas no son cosa de un día

Eso sí, 'Avatar Aang' también nos confirma que uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Korra viene de muy, muy lejos. En la primera temporada de 'La leyenda de Korra', la nueva Avatar se enfrenta los Igualitarios de Amon, un grupo de terroristas que buscan eliminar la maestría de los elementos y reclaman más derechos para aquellos sin poderes.

La película nos ha mostrado que el germen de esta revolución empezó muchas décadas antes. Los Denegados son unos mercenarios que buscan sus propios poderes, pero ya demuestran que existe un descontento muy grave y una brecha bien profunda entre aquellos con poderes y los que nacen sin ellos. Quizás el mayor problema sin resolver que deja la película, y también uno de los mayores errores del propio Aang durante su época como Avatar.

En Espinof | Las 9 mejores películas de animación de 2026... hasta ahora

En Espinof | 'Avatar: Seven Havens', todo lo que sabemos sobre la secuela de 'La leyenda de Korra' con una protagonista del Reino de la Tierra