Matt Damon, actor: "No supe hasta hace poco que tenía intolerancia al gluten. Es una pena, porque me encanta el pan, la pasta y la pizza"

Matt Damon siempre se ha caracterizado por implicarse al máximo en sus personajes, pero 'La Odisea', la nueva película de Christopher Nolan, le ha llevado a un nivel completamente distinto. A sus 55 años, el actor tuvo que afrontar uno de los mayores desafíos físicos de toda su carrera para dar vida a Odiseo, el legendario héroe de la mitología griega.

El resultado fue una transformación física para la que tuvo que entrenar durante meses, siguiendo una dieta muy estricta y un cambio en su alimentación que terminó teniendo consecuencias inesperadas en su vida personal.

Adiós al gluten

Antes de comenzar el rodaje, Nolan le pidió una condición muy concreta para el personaje. Según explicó Damon, el director quería que tuviera un aspecto "delgado pero fuerte". Para conseguirlo, el actor redujo considerablemente su peso. "Solía rondar los 84-90 kilos, e hice toda la película manteniendo un peso de 75 kilos. No había pesado tan poco desde el instituto. Así que fue mucho entrenamiento y una dieta muy estricta", confesó durante su participación en el podcast New Heights.

Uno de los cambios más importantes de esa preparación fue dejar de consumir gluten, una decisión que al principio respondía únicamente a las necesidades del papel. "Fue gracias a lo que hice con mi médico, que fue parar de comer gluten", explicó. Sin embargo, una vez terminado el rodaje, descubrió que ese cambio le hacía sentirse mucho mejor y decidió mantenerlo en su vida cotidiana.

En una conversación con Tom Holland en The Pizza Interview, Damon reveló que no sabía que tenía problemas con el gluten hasta hace muy poco. "No supe hasta hace un par de años que tenía intolerancia al gluten. Me siento mucho mejor sin comerlo. Es una lástima porque me encanta el pan, la pasta y la pizza, pero al final vale la pena", reconoció. Cuando Holland le comentó: "Pensé que solo lo hacías por la película", el actor respondió: "Sí, lo hacía, pero luego me di cuenta que me sentía mucho mejor".

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