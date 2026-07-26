Aquella vez que Hayao Miyazaki se dibujó a sí mismo en su propia película. Un clásico de Studio Ghibli lleno de magia que regresa esta semana a los cines

Hace unos meses se estrenó en cines por primera vez en España 'El castillo en el cielo' ('Tenkū no Shiro Laputa'), pero no es la única película clásica de Studio Ghibli que va a pasar por la pantalla grande este año. Este 24 de julio llega 'Nicky, la aprendiz de bruja' ('Majo no Takkyūbin'), remasterizada en 4K, y con un cameo del propio Hayao Miyazaki que quizás nos perdimos.

¡Yo también, yo también!

Es muy habitual que los directores de cine tengan cameos en sus propias películas. En animación la cosa es un poco más complicada, aunque Ron Clements y John Musker y se las han apañado para aparecer en casi todas sus obras. Miyazaki fue menos prolífico, y tan solo se ha colado en 'Nicky, la aprendiz de bruja'.

La película sigue a Nicky, una bruja de trece años que deja su casa para comenzar su aprendizaje mágico y se muda a otra ciudad. Finalmente se asienta en una gran urbe cerca del mar, y con ayuda de una panadera llamada Osono comienza un servicio de mensajería. Pero su nueva vida es muy complicada y solitaria y Nicky pierde la pasión por la magia y el vuelo, aunque recupera su espíritu justo en el momento más necesario.

La aparición de Miyazaki en la película es muy fugaz, en una escena muy breve en el tramo final. Cuando Nicky se lanza al vuelo para tratar de salvar a su amigo de caer desde un dirigible y los ciudadanos siguen todo el evento a través de la radio y la televisión. Y entre un grupillo que están pegados a un escaparate podemos ver un autorretrato del propio Miyazaki.

Desde Generación GHIBLI se encargaron de fichar el cameo del director con este hombre en la esquina superior derecha del plano. Reconocible por su cara cuadrada, el peinado similar, y especialmente, las cejas gruesas y las características gafas de Miyazaki.

Y es que aunque hoy en día tengamos más en mente a un Miyazaki con el pelo blanco y barba, cuando se estrenó 'Nicky, la aprendiz de bruja' en 1989 el director apenas tenía 48 años. Así que por aquel entonces lucía un aspecto mucho más similar al de esta breve versión animada. Eso sí, Miyazaki tiene otra versión animada mucho más significativa que este cameo, ya que en cierta manera también es Mahito, el protagonista de 'El chico y la garza'... aunque se parezca un poco menos físicamente.

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