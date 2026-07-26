'La odisea' rompe récords en su segundo fin de semana. La película de Christopher Nolan supera los 600 millones en solo 10 días

El éxito de 'La odisea' durante su primer fin de semana fue impresionante, pero ha sido durante el segundo cuando la película de Christopher Nolan se ha confirmado como un triunfo histórico en taquilla. De hecho, roza ya los 640 millones de recaudación mundial en apenas 10 días en cines, dándose ya por seguro que superará la psicológica barrera de los 1.000 millones.

Para ser más exactos, 'La odisea' acumula ya unos ingresos mundiales de 639,6 millones de dólares, de los cuales 286,4 pertenecen a su recaudación en Estados Unidos. Además, todavía falta que el largometraje liderado por Matt Damon se estrene en algunos mercados tan importantes como China o Japón.

Éxito histórico para 'La odisea'

A eso hay que sumarle que su mantenimiento en taquilla durante su segundo fin de semana ha sido extraordinario. De hecho, en Estados Unidos apenas han caído un 30%, lo que supone la tercera mejor bajada de todos los tiempos para un largometraje que superó los 100 millones durante su primer fin de semana. Por encima suyo quedan solamente 'Wicked', con una caída del 27,9%, y 'Top Gun: Maverick', con una bajada del 28,9%.

Además, los 87 millones de dólares que 'La odisea' ha recaudado en Estados Unidos durante su segundo fin de semana suponen el récord absoluto para una película dirigida por Christopher Nolan durante ese periodo. El récord hasta ahora eran los 75 millones que consiguió 'El caballero oscuro' en 2008.

También conviene destacar que los 639,6 millones que acumula 'La odisea' supone el mejor dato para una película de Nolan a estas alturas, superando en más de 100 millones la marca anterior que aún estaba en poder de 'El caballero oscuro: La leyenda renace' con 537,3 millones.

La guinda del pastel la pone el hecho de que también es el récord absoluto para cualquiera película estrenada este año, pues la marca estaba en los 629 millones que acumulaba 'Super Mario Galaxy' tras su segundo fin de semana. Eso sí, es probable que le dure poco, que la semana que viene ya llega 'Spider-Man: Brand New Day'.

Dicho de otra forma más clara y directa: 'La odisea' es un éxito colosal que va a dar grandes beneficios a Universal y la confirmación definitiva de que Christopher Nolan es el actual rey de Hollywood.

En Espinof | Todas las películas de Christopher Nolan ordenadas de peor a mejor

En Espinof | El público dicta sentencia sobre 'La odisea' y afirma que la película de Christopher Nolan con Matt Damon es casi una obra maestra