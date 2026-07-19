'La odisea' revienta los cines con 264 millones y hace añicos el récord del mejor estreno de una película de Christopher Nolan

Prácticamente nadie dudaba sobre el éxito que iba a tener 'La odisea', pero cierto revuelo que hubo durante su campaña promocional llevó a crear una pequeña incertidumbre al respecto. Pues bien, ya podéis ir olvidándoos de ella, pues la película protagonizada por Matt Damon ha destrozado el récord de mejor estreno de la carrera de Christopher Nolan con unos ingresos mundiales de 264,1 millones de dólares.

El récord hasta ahora seguía en manos de 'El caballero oscuro: La leyenda renace' con 249 millones de dólares durante su primer fin de semana. Esa cifra luego acabó creciendo hasta los 1.084 millones de dólares, lo que la sitúan a día de hoy como el mayor éxito en taquilla de su director, pero quizá 'La odisea' consiga que eso cambie en breve.

Arrasando con todo

Recordemos que esos 264,1 millones corresponden a lo conseguido por 'La odisea' solamente durante sus tres primeros días en cines, por lo que esa cantidad todavía seguirá creciendo de forma. Además, esta cinta épica está generando mucho entusiasmo, especialmente por verla en cines IMAX, lo que supone que ingresa bastante más dinero que otras por entrada vendida.

Además, los ingresos de 'La odisea' están bastante repartidos, con 124,5 millones procedentes de sus ingresos en territorio norteamericano, mientras que en el resto del mundo suma 139,6 millones adicionales. Vamos, que no es un fenómeno en todo el planeta -en España también ha conseguido el mejor estreno de una cinta de Nolan con algo más de 5 millones de dólares ingresados-, poniendo así fin a una racha de estrenos un tanto decepcionantes en taquilla durante las últimas semanas.

Ahora habrá que ver cómo evoluciona durante las próximas semanas. Lo más probable es que el próximo fin de semana repita como número 1 mundial, pero después será el turno de que 'Spider-Man: Brand New Day' arrase con todo y ponga fin al reinado de 'La odisea'.

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