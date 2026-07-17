'Posesión Infernal: En Llamas' tiene una escena post-créditos que cambia todo lo que pensábamos sobre la saga. "No sé qué harán con ella"

Reconozco que echo mucho de menos la época en la que las películas terminaban y te podías ir a casa mientras pasaban los títulos de crédito. Ahora, salvo que tenga un final claro y definitivo, toca quedarse a verlos por si acaso. Es el caso de 'Posesión Infernal: En Llamas' que tiene no una, sino dos escenas postcréditos. Y sí, tienes que quedarte a ver las dos, porque adelanta un futuro de la saga bastante increíble.

Ojo: Obviamente, hay SPOILERS de 'Posesión Infernal: En Llamas'. Si pese a todo decides seguir, no me mandes a los Deadites, que vas sobre aviso.

Una saga quemada

La primera escena post-créditos vuelve con un personaje de la película que queda sin final, Polly, la abuela con demencia convertida en un Deadite y que de alguna manera ha sobrevivido al incendio que acaba con todo. En esta escena, se arrastra por el suelo mientras murmura cosas contra la protagonista, hasta que un conductor se para a ayudarla. Ella, por supuesto, decide atacarlo con el mismo tono de comedia que tiene el resto de la cinta. No te preocupes, porque la segunda sí es mucho más impactante.

¿Te acuerdas de 'Posesión Infernal: El Despertar'? Espero que sí, porque esta segunda escena une ambas secuelas. De otra manera parecerían totalmente independientes. En la funeraria que vemos en la película, una niña empieza a jugar con las urnas crematorias hasta que se encuentra con una dedicada a Ellie Bixler, la madre poseída de la cinta anterior, que interpretaba Alyssa Sutherland.

Entonces, aparece detrás de ella, rompiendo su cuello y diciendo "Mamá ha vuelto". Efectivamente, una séptima entrega, 'Evil Dead Wrath', ya tiene planeado su estreno el 7 de abril de 2028 y, aunque no se ha anunciado el retorno de Sutherland, es bastante lógico pensar que se están guardando el as bajo la manga. Su director, eso sí, no tiene ni idea de lo que pretendían con esta escena.

Sébastien Vaniček le ha contado a Variety que, de hecho, la idea fue impuesta por el estudio: "Me permitieron hacer la película que tenía en mente, tuve toda la libertad que quise. Ese es el juego: querían tener esa escena. No sabía qué querían hacer con ella; no sé qué harán en el futuro; no sé qué pasa en la otra película y si ella está o no. Pero creo que el público ama a este personaje y quieren ver a Ellie de nuevo. El estudio lo entendió lo hizo posible. No puedo protestar".

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