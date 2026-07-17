Mientras Christopher Nolan estrena 'La Odisea', una empresa lanza su propia versión con IA: 'Odysseus: The Fall' apunta a la mayor cutrez del año

Mientras Christopher Nolan se prepara para el estreno de 'La Odisea', una producción de unos 250 millones de dólares protagonizada por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland, la startup Fountain O busca abrir otro frente en el debate sobre el futuro del cine.

La compañía, especializada en largometrajes realizados con inteligencia artificial, acaba de presentar 'Odysseus: The Fall', una película de 135 minutos dirigida por Ash Koosha que recrea el viaje de Odiseo mediante un proceso de producción basada casi por completo en modelos de IA. El proyecto, cuyo presupuesto se ubica en las "cinco cifras medias", fue concebido como una propuesta paralela a la superproducción de Nolan y, al mismo tiempo, como una demostración del potencial de las nuevas herramientas de creación audiovisual.

Una nueva versión de lo mismo

Lo que propone 'Odysseus: The Fall' es una reinterpretación del clásico de Homero centrada en "la memoria fragmentada de un hombre que se ahoga en sus últimos minutos". Según la sinopsis oficial compartida en The Hollywood Reporter, la historia presenta un viaje introspectivo en el que cada monstruo representa una culpa distinta y concluye "no con la bienvenida de un héroe, sino con el perdón ofrecido por la única persona que sabe exactamente lo que es".

Al igual que ocurrió con 'Dreams of Violets', la anterior película de Koosha estrenada en el Festival de Tribeca, los actores, escenarios y cámaras fueron reemplazados por modelos de inteligencia artificial. El guion, el desarrollo creativo, las imágenes y las voces de los personajes, en cambio, fueron elaborados por el director con intervención humana.

El director defendió el uso de la IA como una herramienta al servicio de los creadores y no como un reemplazo de los narradores.

"No es una amenaza para nada excepto la distancia, la distancia entre una persona con una historia y los medios para contarla. Se harán más películas de esta manera; eso me parece seguro, la forma en que una vez fue seguro que cualquiera podría disparar con la cámara en su bolsillo. Lo que tiene que sobrevivir al cambio es lo único que importó: la historia y la razón para contarla. Una herramienta nunca ha hecho que valga la pena ver una película. Una persona con algo urgente que decir ha hecho que cada uno de ellos, y eso no cambiará, lo que sea que estén sosteniendo cuando lo digan".

Desde Fountain O admiten que el lanzamiento busca aprovechar el interés generado por The Odyssey. "Esperamos mucho que la película de Christopher Nolan sea un éxito en taquilla, y de alguna manera que nuestra versión del viaje de Odiseo pueda promover ese éxito al traer a los cines a aquellos que de otro modo no podrían salir a ver la película, simplemente porque tienen curiosidad por ver lo último en la creación humana y compararla con la colaboración de un hombre con la IA", declaró Ash Koosha.

La película fue desarrollada con el generador de video chino Kling, además de Google Nanobanana para imágenes y fotogramas clave, Claude AI para tareas de edición relacionadas con el lenguaje y Google Gemini para investigación. La tecnología patentada de Fountain O se utilizó para el bloqueo de actores virtuales, el modelado de escenarios y la precisión de los encuadres.

A continuación tenéis el tráiler, aunque a mí personalmente me parece una cutrez de dimensiones estratosféricas.

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