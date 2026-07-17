104 millones de visualizaciones. El adictivo thriller de Netflix que es la serie más vista de 2026

Si hace nada os lo avisábamos hablando de cómo está arrasando 'Te encontraré' (I Will Find You), hoy los datos confirman cuál es la serie más vista de Netflix en 2026. Al menos en cuanto al primer semestre del año se refiere. La plataforma ha publicado su informe "What We Watched" y ha coronado a 'Él y ella' (His & Hers) como lo más visto.

De esta manera, el thriller protagonizado por Tessa Thompson y Jon Bernthal lleva todo lo que llevamos de año (se estrenó el 8 de enero) amasando espectadores y visualizaciones hasta llegar a los 104 millones. Cifra seguida muy de cerca por la temporada 4 de 'Los Bridgerton' (100 millones).

Creada por William Oldroyd a partir de la novela de Alice Feeney, 'Él y ella' está protagonizada por una periodista retirada que regresa al pueblo donde se crió para investigar un crimen. Ahí se topará continuamente con el inspector al cargo. El resultado es un thriller contado a través de dos perspectivas que funciona tremendamente bien.

Lo más visto de Netflix en 2026 hasta ahora

En tercera posición (64 millones) del ranking se encuentra 'Te encontraré' que, como dijimos el otro día, va a muy buen ritmo. El thriller de Harlan Coben tiene el honor de ser junto a la coreana 'Así aprenderás' (참교육), con 48 millones y sexta posición, las únicas series en plantarse en el top de lo más visto del año en menos de un mes desde su estreno. La coreana es, de hecho, la única producción de habla no inglesa en el top 10.

En cuanto a las películas, la acción tiene la mano ganadora: 'Máquina de guerra' (War Machine) es la película más vista con 147 millones de visualizaciones, once millones más que 'El botín' (The Rip). 'Intercambiados' (Swapped) con 131 millones cierra el podio.

Aquí sorprende cómo el fenómeno 'Las guerreras K-Pop' (K-Pop Demon Hunters) sigue activo. Con 130 millones de visualizaciones y cuarto lugar en el top, la película de animación es la única no estrenada en 2026 de toda la tabla.

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