Tras 'Las guerreras K-pop', Netflix ya ha encontrado su nuevo bombazo animado. Un encantador cuento que no reinventa nada, pero compensa de sobra con altas dosis de magia

A ver, superar a un fenómeno como 'Las guerreras K-pop' va a ser complicadísimo, pero mientras (y si) llega el momento Netflix ya ha encontrado su nuevo éxito animado. Se trata de 'Intercambiados' ('Swapped'), la primera película como director de Nathan Greno desde 'Enredados' y ha llegado pisando fuerte a la plataforma.

Empatía a golpe de magia

'Intercambiados' es la segunda película de Skydance en aterrizar directamente en Netflix tras 'Hechizados' (aquí hay un patrón con los nombres, eh), y esta vez la apuesta les ha salido mucho más redonda. Ya con su estreno consiguió números buenísimos en la plataforma, pero se ha ido manteniendo fuerte e incluso se ha convertido en la película animada original con más visualizaciones en su segunda semana.

Ya se ha ganado el amor del público, aunque habrá que ver si lo mantiene a largo plazo, pero la verdad es que 'Intercambiados' ha llegado al lugar correcto en el momento correcto. Porque si bien no reinventa la rueda ni nos cuenta una historia especialmente novedosa, consigue brillar con su propia magia para dejarnos un cuento realmente encantador.

Nos situamos en una isla diminuta en un valle que fue inundado hace muchas generaciones. Aquí viven Ollie y el resto de los pookoo, unas criaturas similares a las nutrias con un olfato excelente. Su pequeña isla era un remanso seguro hasta que aparecieron las aves javan hace años y comenzaron a comerse su comida y sembrar el caos, y ahora los pookoo se enfrentan a un futuro incierto.

Tras un encontronazo con una javan, Ollie encuentra un fruto mágico y termina transformado en una de estas aves... mientras que Ivy, la javan que le atormentaba, se convierte en una pookoo. Así que ambos tienen que dejar de lado sus diferencias y empezar a trabajar juntos para recuperar sus cuerpos, aunque resulta que el destino de todo el valle también está en juego.

'Intercambiados' es una suerte de 'Ponte en mi lugar' animal, con dos protagonistas opuestos que tienen que aprender a vivir en los zapatos del otro. Y, una vez en ellos, descubrir que en realidad su "enemigo" también tiene sus propias bondades y tragedias. Es una película cargada de empatía y amor, demostrando que todo el mundo tiene sus propios miedos y preocupaciones, pero que necesitamos confiar en otros para sobrellevarlos un poquito mejor.

Aunque ojo, todo el mundo menos el villano. Que aunque 'Intercambiados' se marca un giro de tuerca bastante predecible, tiene la buenísima virtud de no edulcorarte a su antagonista para que intentemos empatizar con él y perdonarle todas sus atrocidades porque lo pasó muy mal de pequeño.

Porque nuestro vecino, por muy diferente que sea a nosotros, no es quien debe preocuparnos, sino quienes están dispuestos a que el mundo arda para que nadie pueda disfrutar de él. Sutilezas las justas, y es un toque muy refrescante viendo la corriente que venían tomando algunas películas familiares últimamente.

'Intercambiados' una película emocionante, con un ritmo buenísimo que se pasa casi volando. Y aunque es formulaica con su estructura, sin grandes sorpresas en cuanto a las paraditas de la aventura, el mágico mundo en el que se ambienta 'Intercambiados' es una de las razones por las que dan más y más ganas de seguir descubriéndolo. El apartado visual es espectacular, con diseños de personajes increíblemente creativos y expresivos, y que incluso se queda corta a la hora de mostrarnos a todas las criaturas del valle.

Todo en el mundo de 'Intercambiados' está vivo, y cada plano es un deleite visual lleno de detalles. Sin duda su punto fuerte, porque es el envoltorio lleno de magia que consigue captar la atención en una historia que ya hemos visto muchas veces. Aunque deja con ganas de que pudiéramos explorar más el lore tan rico que nos presentan ya desde el primer momento.

Una aventura sencilla, con una buddy movie animal que sigue los tropos del género de maravilla sin despegarse demasiado, pero que precisamente por ser tan simple funciona donde debe. Perfecta para toda la familia, aunque algunos adultos podrían sacar más de una lección importante de ella.

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