Número 1 de Netflix en 44 países. La miniserie de 8 episodios que despide para siempre a un personaje irrepetible

Los éxitos en Netflix van renovándose cada poco tiempo, algo que en buena medida se debe al gran volumen de estrenos de la plataforma. Ahora la serie número 1 de Netflix en 44 países es 'Berlín y la dama del armiño', la despedida definitiva en forma de miniserie de 8 episodios del mítico personaje que Pedro Alonso lleva interpretando desde 2017.

Estrenada el pasado 15 de mayo de 2026, 'Berlín y la dama del armiño' se ha convertido rápidamente en la serie mundialmente más vista de Netflix, pero quizá se esperaba algo más de ella. Por ejemplo, en Estados Unidos no ha pasado del décimo puesto, lo que invita a pensar que sus datos de visualizaciones no serán tan impresionantes como los que tuvo la entrega anterior.

Recordemos que la temporada 1 de 'Berlín' llegó a convertirse en una de las series de habla no inglesa más vistas de Netflix al conseguir 56,7 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días disponible en la plataforma. Ya eran datos sensiblemente inferior a los de 'La casa de papel', cuya temporada 5 se fue los 99,2 millones de visualizaciones en el mismo periodo, pero su éxito aún era indiscutible.

No es el final del camino para 'La casa de papel'

Ahora habrá que esperar hasta el próximo martes para tener los primeros datos de audiencia de 'Berlín y la dama del armiño', ya que será entonces cuando Netflix los haga públicos a través de Tudum. Eso sí, hasta cierto punto da igual lo buenos o malos que sean, pues ya no habrá más temporadas y el universo 'La casa de papel' continuará adelante con otro proyecto del que todavía hay muchos detalles en el aire.

Por mi parte, reconozco que 'Berlín y la dama del armiño' me decepcionó un poco y que me dejó con pocas ganas de seguir explorando este universo. Veremos si al público le ha pasado lo mismo o si la gallina de los huevos de oro todavía puede poner alguno más.

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