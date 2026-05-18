Hoy en Netflix, un retorcido thriller que transforma una escapada romántica en una pesadilla. Una historia de ciencia ficción con mucho humor negro

'La acompañante' ('Companion') empieza siendo una especie de thriller romántico bastante convencional y en un momento dado se transforma en algo mucho más retorcido, incómodo y divertido de lo que parece al principio.

Desde el principio juega con la idea de una escapada perfecta entre una pareja y sus amigos, pero poco a poco deja claro que nada en esa relación es como pensamos. Al final, lo interesante es que la película no se apoya solo en sus giros, sino en cómo va desmontando la idea de la relación ideal hasta convertirla en un terreno lleno de secretos y decisiones cada vez más extremas.

La cara B de la perfección

La historia sigue a Iris, una joven aparentemente perfecta que viaja con su novio a una casa aislada para pasar unos días con amigos. Pero muy pronto queda claro que algo no termina de encajar y la película empieza a revelar que no es exactamente quien dice ser.

A partir de ahí, 'La acompañante' se convierte en una montaña rusa llena de giros, persecuciones y situaciones cada vez más excéntricas. Lo interesante es que nunca abandona del todo el humor negro, incluso en los momentos más violentos, y eso le da una personalidad muy propia que la diferencia de otros thrillers.

Gran parte del mérito está en Sophie Thatcher, que sostiene prácticamente toda la película con su brillante interpretación. Su personaje pasa de parecer vulnerable y contenida a convertirse en el corazón absoluto de la historia, y cada nuevo descubrimiento sobre ella vuelve todavía más inquietante todo lo que ocurre a su alrededor.

Pero lo mejor de la película es cómo utiliza la ciencia ficción para hablar de las dinámicas de poder. Detrás de la acción y del suspense hay una crítica bastante afilada sobre las relaciones tóxicas, la necesidad de control y la idea de mantener la apariencia de la pareja perfecta a cualquier precio. Y justamente por eso funciona tan bien.

La tenéis en Netflix.

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