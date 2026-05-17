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300000 litros de sangre. La película más gore de todos los tiempos anuncia su fecha de estreno en streaming tras su éxito sorpresa en cines

El gran éxito del cine de terror en 2026 al final estará disponible para ver en casa

Iron Lung
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Mikel Zorrilla

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Este 2026 se ha estrenado una película que ha destrozado el récord de la películas más sangrienta de la historia al utilizar más de 300.000 litros de sangre falsa a lo largo de su metraje, superando así la marca de 265.000 litros que utilizó Fede Álvarez en 'Posesión infernal' ('Evil Dead'). La nueva número 1 es 'Iron Lung: Océano de sangre', un largometraje que además fue un gran éxito sorpresa en taquilla.

Escrita, producida, dirigida y protagoniuzada por Mark "Markiplier" Fischbach, 'Iron Lung: Océano de sangre' es una adaptación del videojuego homónimo que nos sitúa en un futuro postapocalíptico, pues un extraño suceso provocó la desaparición de todas las estrellas y planetas habitables conocidos del universo. Allí seguimos a un convicto que recibe la misión de indagar qué ha sucedido en una luna desolada, donde ha aparecido un océano de sangre.

Un éxito tremendo en taquilla

Realizada con apenas un presupuesto de 3 millones de dólares, 'Iron Lung: Oceáno de sangre' triunfó especialmente en Estados Unidos, ya que de 41 los 51 millones de recaudación mundial cosechados se lograron allí. En el resto del mundo sí que pasó algo más desapercibida, pero es que incluso 10 millones frente a 3 de coste seguiría siendo altamente rentable.

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En España también pudo verse en cines, pero de forma muy limitada, lo que llevó a que apenas recaudase 48.000 euros en nuestro país. Sin embargo, 'Iron Lung: Océano de sangre' va a tener ahora una oportunidad de oro para llegar a más público en todo el mundo, pues el propio Fischbach ha anunciado su fecha de estreno en streaming para el próximo 31 de mayo de 2026.

Esa es la fecha en la que 'Iron Lung: Océano de sangre' estará disponible de forma exclusiva en YouTube, pues será el único servicio de streaming en el que se pueda acceder a ella. Eso sí, previo pago de una cantidad por determinar, siendo eso la parte mala de la noticia.

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