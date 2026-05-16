Pam Grier, actriz de 76 años: "Cuando eres joven puedes tener 5 orgasmos en una hora, pero uno solo te dura 3 días cuando llegas a mi edad"

La actriz Pam Grier lleva más de 50 años en activo, pero algunos espectadores la recordarán principalmente por haber encabezado el reparto de 'Jackie Brown', la excelente película dirigida por Quentin Tarantino. Eso sí, durante los últimos tiempos se ha tomado las cosas con algo más de calma, seguramente porque ya ha cumplido 76 años, pero ni siquiera a esa edad tiene pelos en la lengua para hablar sobre su vida sexual.

Grier ha visitado 'Wiser than Me', el podcast de Julia Louis-Dreyfus, la inolvidable Elaine de 'Seinfeld', donde ha hecho una confesión que ha sorprendido tanto a los oyentes como a su colega: "Cuando eres joven puedes tener tres, cuatro o cinco orgasmos en una hora, pero uno solo te dura tres días cuando llegas a mi edad”.

"Creo que es por mi edad"

Louis-Dreyfus, que actualmente cuenta ya con 65 años, no podía creerse lo que dijo Grier y le pidió más explicaciones, pero esta última se limitó a darle el siguiente consejo: "No tienes que hacer nada, pero cuando suceda, solo quiero decirte que estés preparada. Serán tres días completos".

Tras mucha insistencia, Grier destacó que "creo que es por mi edad" y aseguró que "si hubiera tenido eso cuando era más joven, habría tenido una vida mejor y mejores novios". La verdad es que es prácticamente imposible llevarle la contraria en esto.

Por su parte, Louis-Dreyfus bromeó apuntando que "quizá cuando tengas 90 años te dure una semana entera", pero Grier tiene muy claro qué es lo realmente esencial a estas alturas: "Creo que este año cumplo 77 años. Puede ser. No lo sé, ni me importa. Si me despierto respirando, voy a tener un buen día".

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