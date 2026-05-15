De "una de las películas más flojas de Star Wars" a "una cinta veraniega perfecta". 'The Mandalorian and Grogu' divide a la crítica

Después de siete años en los que la pequeña pantalla ha sido el escaparate en exclusiva de la saga, en poco menos de una semana el universo 'Star Wars' volverá a las salas de cine con 'The Mandalorian and Grogu' y, como cada vez que se estrena una nueva producción de la saga galáctica, ya está subiendo el pan con unas primeras impresiones llegadas desde el otro lado del charco que están mostrando una preocupante división entre quienes ya han podido verla.

Siempre que escribo un texto recopilando reacciones iniciales a un largometraje suelo recomendar ir con pies de plomo frente a un entusiasmo que suele ser generalizado, pero la nueva aventura de Din Djarin, pese a haber recibido unos cuantos elogios, parece no haber cuajado lo suficiente frente a una crítica particularmente dividida.

Diferencias irreconciliables

Por un lado, la película de Jon Favreau está siendo ensalzada por su capacidad para divertir pese a parecer un episodio largo de la serie original condensado en algo más de dos horas, catalogada como "una cinta veraniega perfecta" y un producto ideal para todos aquellos que adoraron las aventuras catódicas de su dúo protagonista. Pero, como ocurre la Fuerza, las opiniones sobre 'The Mandalorian and Grogu' también tienen un lado oscuro.

Este viene marcado por las voces que etiquetan al largo como "inofensivo", "predecible", "carente de emoción", "frustrante" y, lo que es más preocupante, como "una de las películas más flojas de Star Wars". Está claro que hasta que no la veamos con nuestros propios ojos no podremos dar una opinión firme, pero a fecha de hoy la desconfianza que ya me transmitía con su campaña promocional continúa más que vigente.

Por lo pronto, mientras esperamos al próximo 21 de mayo, te dejo con unas cuantas opiniones que ilustran lo expuesto con anterioridad.

Peter Scrietta (Slashfilm)

El marketing me tenía preocupado, pero esta película es muy divertida. Sí, parece unos cuantos episodios de la serie con un presupuesto gigantesco más que una aventura de la semana que un gran evento histórico galáctico. Si te gusta la serie, te encantará.

Courtney Howard (Variety)

¡The Mandalorian and Grogu es divertidísima! Una película veraniega perfecta. Cargada de acción con mucho humor y corazón. No es episódica. Un viaje completamente cinematográfico.

Erik Davis (Fandango)

Una aventura emocionante llena de grandes batallas, criaturas asqeurosas y muchos momentos adorables de Grogu. La cosa va menos sobre el lore y más sobre la diversión alrededor de la galaxia.

Griffin Schiller (Filmspeak)

The Mandalorian and Grogu está... ¿bien? Un espectáculo inofensivo y técnicamente impresionante que es un festival de siestas. Estructurada como una temporada de la serie resumida que, desgraciadamente, hace parecer que estés viendo las cinemáticas de un videojuego de Star Wars en lugar de jugarlo.

Jonathan Sim (ComingSoon)

The Mandalorian and Grogu es una de las películas de Star Wars más flojas. Una experiencia predecible y carente de emoción que no lleva a Din Djarin a lugares interesantes. Escenas de lucha aburridas y sosas, solo monstruos CGI. Un batiburrillo de figuras de acción. Una película larga y carente de color hecha para televisión.

Germain Lussier (Gizmodo)

Es lo que se esperaba. Un episodio de la serie más largo y grande. Tiene una o dos escenas que destacan, pero parece mucho más interesada en llevar la historia a nuevas localizaciones con nuevas criaturas que en sus personajes. He disfrutado parte de ella y me ha frustrado el resto.



