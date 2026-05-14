Diego Luna estrenó en Cannes 2026 su nueva película como director, 'Ceniza en la boca', un crudo drama sobre las penurias de una joven entre México y España

Uno de los platos fuertes durante los primeros días de la 79ª edición del Festival de Cannes ha sido el estreno de 'Ceniza en la boca', dirigida por Diego Luna, una de las numerosas estrellas internacionales que se han paseado ya por la alfombra roja de la Croisette. El mexicano, famoso por su carrera como actor ('Y tu mamá también', 'Narcos: México', 'Andor'), vuelve a ponerse tras las cámaras para contarnos un drama basado en la novela homónima de su compatriota Brenda Navarro.

El largometraje se presenta fuera de competición, dentro del marco de las "sesiones especiales" ("Séances spéciales"), una de las etiquetas que ha ido creando Cannes para engordar su programación con los nombres que le interesan, sin necesidad de situarles en ninguna carrera de premios. De hecho, Cannes sigue de cerca la trayectoria de Luna como realizador ya que estrenó su debut en la ficción, 'Abel' (2010), de nuevo fuera de concurso. Desde entonces, el mexicano dirigió el biopic 'Cesar Chavez', la dramedia 'Sr. Pig' o la miniserie de Netflix 'Todo va a estar bien'.

En su nuevo largometraje de ficción como director, Diego Luna nos trae un drama que transcurre entre México y España para hablarnos de una familia dividida, de inmigración, de identidad, de duelo y de madurez. La historia de 'Ceniza en la boca' sigue a Lucila, una joven mexicana que vive en Barcelona y los numerosos problemas que tiene en su día a día, mientras intenta llegar a fin de mes con varios trabajos, cuida de su hermano menor y saca el espacio que puede para disfrutar de su vida personal (amigas, novio).

'Ceniza en la boca'

Como es de esperar, porque cuando ves que la protagonista tiene que hacer malabares para salir adelante y empieza a deber dinero ya sabes que el castillo de naipes se va a derrumbar, las cosas van de mal en peor y conduce a una situación donde la chica ya dice basta; decide regresar a México y allí va a seguir aprendiendo lecciones sobre la vida (y la muerte).

La película nos habla de personas desubicadas y fracturadas, de los desesperados intentos por recomponer una familia y seguir adelante, solo para seguir recibiendo golpes contra una cruda realidad que no les da tregua. Porque así lo han decidido los autores de este relato.

'Ceniza en la boca' parte de una situación traumática, la huida de una madre con el abandono de sus hijos, en busca de otro lugar mejor. A lo largo de la película su hija se cuestiona estos motivos y las consecuencias, y este conflicto me parece lo más interesante de la película realizada con eficacia pero sin brillo por Diego Luna, cuyo mayor acierto, sin duda, es el casting y la dirección de actores.

En especial, 'Ceniza en la boca' proporciona el espacio para que se luzca la joven actriz mexicana Anna Díaz, que hace un trabajo sensacional. Su personaje se siente auténtico y logra que su odisea se siga con interés a pesar de los baches en la narración y el exceso de penurias.

Creo que disculparía muchas torpezas si 'Ceniza en la boca' fuese la película de un debutante o de alguien que ha estado viviendo situaciones similares a las que sufre la protagonista, pero no es el caso. Sinceramente, no alcanzo a entender muy bien que Diego Luna nos cuente esta historia, en lugar de algo que tenga más relación con su vida y su estatus de estrella internacional. Un material que se relacione más íntimamente con él, más allá de compartir la nacionalidad mexicana.

Por supuesto, es comprensible que la novela le entusiasmara y sintiera el deseo de verla trasladada al cine, pero podría haberse limitado a la producción o a facilitar la adaptación, desde su posición privilegiada. Igualmente, parece que le interesa tocar temas sociales con su faceta de realizador, seguramente en busca de retos que aporten más peso y diversidad a su carrera. Sobre la necesidad de hacer 'Ceniza en la boca', Diego Luna ha afirmado: "Nunca ha sido más pertinente hablar de migración". Pues con eso creo que ya está todo dicho.

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