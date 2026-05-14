"Es una mierda". El editor más polémico de 'Dragon Ball' sabe perfectamente que en Toei le odian... Así que ha vuelto a cargar contra el anime

El antiguo editor de Akira Toriyama no tiene pelos en la lengua, y eso ha convertido a Kazuhiko Torishima en una figura más bien polémica dentro del mundillo de 'Dragon Ball' y del manganime en general.

Cuando habla sube el pan. Y, aprovechando que estaba invitado a una convención en Nápoles, pues no iba a dejar pasar la oportunidad de dar su opinión sobre la dirección que ha ido tomando la franquicia últimamente.

Here we go again

Torishima tiene opiniones sobre la industria del manga, le pese a quien le pese. Hace tiempo llegó a calificar 'Daima' como "una basura", y ahora ha vuelto a reiterar que, efectivamente, le parece una mierda.

"Dragon Ball Daima' es una mierda. En Toei me odia todo el mundo por decirlo. Pero 'Daima' traiciona todo lo que es 'Dragon Ball'. Es lenta, estúpida y su primer episodio es inútil", sentenció el editor durante su panel. "No tengo ni idea de cómo fue aprobada en primer lugar".

Hay que recordar que en su momento se nos vendió 'Daima' como la "última gran obra de Akira Toriyama", ya que el creador de 'Dragon Ball' supuestamente estuvo muy involucrado en su desarrollo. Desde el planteamiento de la historia original, hasta el diseño de los nuevos personajes, e incluso la vuelta de tuerca al Super Saiyan 4, dejándonos una suerte de 'Dragon Ball GT' al gusto del creador.

Personalmente, 'Dragon Ball Daima' se me quedó algo coja y descafeinada, con un ritmo muy lento y demasiados momentos que no llegaban a nada. Su mejor baza fue mostrarnos cómo podría ser la 'Dragon Ball' clásica animada con los medios actuales, pero se quedó muy lejos de ser el gran regreso de Goku que nos venían prometiendo para su 40 aniversario.

Torishima no solo tuvo guantazos para 'Dragon Ball', y también se quedó a gusto criticando las series de manga actuales: demasiadas explicaciones, demasiada narración y páginas sobrecargadas. Específicamente, cree la Weekly Shonejn Jump se ha vuelto mucho más gangosa porque ya no tiene en cuenta a los niños, sino a los adultos que han crecido y siguen leyéndola, cambiado por completo todo su estilo y su filosofía.

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