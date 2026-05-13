La nueva serie de 'The Big Bang Theory' ya tiene fecha de estreno y un tráiler digno de una superproducción de ciencia ficción

HBO Max por fin ha anunciado la fecha de estreno de la nueva serie de 'The Big Bang Theory'. Será el 23 de julio de 2026 cuando llegue 'Stuart no consigue salvar el universo' ('Stuart Fails to Save the Universe'), y tenemos también un tráiler que promete una cosa mucho más loca de la que nunca hubiésemos esperado.

Lo primero que llama la atención del tráiler es que da la sensación de que Warner ha tirado la casa por la ventana y que ha invertido aquí muchísimo dinero. Luego es posible que hayan elegido estratégicamente los momentos más vistosos, pero es que el adelanto casi parece digno de una superproducción de ciencia ficción.

Warner ha tirado la casa por la ventana con 'Stuart no consigue salvar el universo'

Recordemos que en esta ocasión no habrá ni rastro de Sheldon, Penny, Leonard y compañía, ya que aquí el protagonismo recae sobre Stuart, el dueño de la tienda de cómics interpretado por Kevin Sussman. Además, en 'Stuart no consigue salvar el universo' también volveremos a ver a Brian Posehn como Bert Kibbler, Lauren Lapkus como Denise y John Ross Bowie como Kripke.

Eso sí, otra de las particularidades de la serie es que el Stuart que veremos aquí es en realidad una versión alternativa proveniente de otro flujo de realidad. No les quedaba otro, que cuesta imaginar al de 'The Big Bang Theory' viviendo este tipo de aventuras...

Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady se han encargado de crear una serie clave para HBO Max, ya que será aquí donde quede claro si el universo 'The Big Bang Theory' realmente puede dar más de sí o no.

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