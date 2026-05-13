Christopher Nolan planta cara a los que critican 'La Odisea' y defiende todas sus decisiones. "Con suerte, también les gustará la película"

Incluso la gente a la que no le interesa el día a día del mundo del cine sabe que Christopher Nolan va a estrenar 'La Odisea' este verano. Es un evento con todas las de la ley, y unas cuantas críticas online no van a cambiar que se convierta en una de las películas más taquilleras y comentadas de los últimos años. La parte buena, además, es que el director no se esconde de quien aborrece lo que hemos visto hasta ahora, y defiende hasta las partes más criticadas de su trabajo.

Tengo, tengo una armadura negra

Una de las críticas más habituales al tráiler de 'La Odisea' es el de la armadura negra, que muchos han comparado con el traje de Batman y que, según ha dicho el director en Time, tiene base científica: "Hay dagas micénicas que son bronce ennegrecido. La teoría es que probablemente podrían haber ennegrecido el bronce en aquellos días. Coges el bronce, añades más oro y plata y después usas sulfuro... Con Agamenón, nuestra diseñadora de vestuario, Ellen Mirojnick, intenta transmitir lo superior que es él con respecto a todos los demás. Eso se consigue mediante materiales que serían muy caros".

Además, el director defiende haber escogido a Travis Scott, rapero (y muchas cosas más) para aparecer en la cinta. Su aparición en el último tráiler pilló a muchos por sorpresa porque nadie se lo imaginaba en un papel así de importante, pero para Nolan tiene todo el sentido del mundo: "Lo elegí porque quería hacer un guiño a la idea de que esta historia se ha transmitido como poesía oral, algo análogo al rap", ha afirmado en una frase que o bien será recordada como un acierto, o bien como el preludio al desastre.

Pero, honestamente, no es algo que al director le preocupe, convencido de que su público va a apoyarle haga lo que haga: "Con suerte, a los que la critican también les gustará la película, incluso si no están de acuerdo con todo. Tuvimos un montón de científicos quejándose de 'Interstellar', pero no quieres que la gente crea que te lo tomate a la ligera". El 17 de julio saldremos de dudas.

En Espinof | Cómo escribe Christopher Nolan sus guiones: las claves tras el proceso creativo del director de 'Interstellar' y 'La odisea'

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026