Vuelve a los cines por su 40 aniversario una experiencia de acción de altos vuelos y su secuela que es incluso superior

Tom Cruise no se ha convertido en una leyenda del cine por cualquier motivo. Pocos tienen su determinación casi kamikaze para hacer espectáculos que realmente valgan para el espectador el coste de moverse y pagar por ir al cine. Su nombre es sinónimo de blockbuster que va a topísimo, algo que fue cimentando desde ‘Top Gun (Ídolos del aire)’.

Un ídolo inimitable

La película de acción que le convirtió en superestrella cumple ahora el 40 aniversario de su estreno, donde se convirtió en el gran fenómeno de su año. Para celebrarlo, tanto esta cinta de Tony Scott como su aún más impresionante secuela ‘Top Gun: Maverick’ van a hacer un reestreno en salas de cine, dispuestos a dejarnos sin habla una vez más. Cabe añadir que la cinta original se puede ver también en streaming a través de Netflix, de SkyShowtime y gratis a través de RTVE Play.

Maverick es el piloto más intrépido y talentoso del programa de élite dentro de la marine conocido como Top Gun, que prepara a los mejores pilotos para las misiones de mayor riesgo. Su temeridad le hace indomable, y en ocasiones demasiado peligroso para el régimen disciplinado del ejército, y debe aprender a hacer un mejor control de sus impulsos.

Gracias a la dirección de Tony Scott, que además de gran artesano del cine de acción tiene un gran talento para la imagen atractiva gracias a su pasado en la publicidad, ‘Top Gun’ se experimenta casi todo el rato como un éxtasis, y ocasionalmente con un sueño febril. Algo que tiene todo el rato al espectador en volandas a pesar de su historia que se puede condensar en un post-it.

Más trabajo en esta área pone su secuela ‘Maverick’, donde la también patente eficiencia de Joseph Kosinski termina de elevar y dar contundente realismo a una exploración del legado de su estrella. Una película modélica en lo que respecta a ser blockbuster que te alucine con acción, pero también pone mejor en el asador unas claves dramáticas básicas pero muy efectivas.

Una textura orquestada en torno a Cruise y está lectura casi metacinematográfica que ha ido edificando a base de jugarse el tipo, pilotando aviones de este tipo en la medida de lo posible. Una reivindicación desde lo físico de hacer espectáculo que se sienta real en todo momento, y termine con el mejor sabor de boca posible. Ambas películas consiguen alucinar y ser un testamento de lo que hace especial a su estrella.

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