Meses después de alucinarnos en los cines, se estrena en streaming un épico blockbuster de acción que es el último capítulo de una saga imprescindible

Hay un convencimiento general de que Tom Cruise no va a poder jugarse la vida eternamente para entretenernos, principalmente porque ya tiene más de 60 años aunque su enajenación por el atletismo y los retoques intente aparentar otra cosa. En algún momento, tendrá que dejar de hacer acción imposible e igual retomar esa parte de su carrera donde se la jugaba con autores más arriesgados.

Porque incluso aunque haya firmado blockbusters catedralicios con profesionales notables, hay una clara fecha de caducidad para estar realizando estos espectáculos. Eso, o fallece en el intento, lo cuál lo cimentaría aún más como el legendario “Mr. Movies” que ahora intenta ser. Por eso, no es descabellado pensar que ‘Misión imposible: Sentencia final’ pueda ser realmente la última.

Un último intento

Siempre está la posibilidad de que desdiga todo a base de decir que nunca afirmaron que fuera el final, pero no se puede desquitar el aura de elegía a una manera de contemplar el cine de acción con artesanía maximalista. Así, firma otro notable espectáculo dirigido por Christopher McQuarrie que ya se puede ver en streaming a través de SkyShowtime.

Oculto tras desmarcarse de la fuerza Misión: Imposible inmediatamente después de su enfrentamiento con La Entidad y su emisario Gabriel, el agente Ethan Hunt intenta encontrar la manera de detener los planes de esta Inteligencia Artificial para dominar el mundo. Aunque tenga que ir a las profundidades del océano más helado para adquirir las claves para ponerle fin.

Cruise y McQuarrie cierran aquí el mastodóntico reto autoimpuesto no sólo de cerrar el díptico contra la IA que empezaron a pergeñar con la anterior película, sino que tratan de hacer su brindis al sol homenajeando una saga de siete cintas y casi 30 años de andadura. Incluso aunque tengan que hacer guiños de rigor que trastocan el ritmo innecesariamente.

‘Misión imposible: Sentencia final’: acción maximalista

Al mismo tiempo, es una película de 'Misión Imposible’, y los trámites se terminan dejando en irrelevantes para hacer piezas de acción mayúsculas. Y las que hay en ‘Sentencia final’ están más que a la altura del nivel medio de la franquicia, que es altísimo, llevando a Cruise por tierra, mar y aire.

McQuarrie vuelve a demostrar inmenso talento para el montaje en paralelo y para diseñar estas secuencias, con una persecución aérea asombrosa y una hora de gran regocijo para los fans del cine de submarinos (mejor género que existe). Incluso aunque en el computo global pueda estar entre las peores películas de la franquicia, acaba firmando uno de los blockbusters del año.

