Más allá de Tom Cruise: 3 alucinantes películas de espionaje que ver en streaming si te gusta 'Misión imposible'

Tom Cruise vuelve para hacer despegar las carteleras con una nueva entrega de la franquicia de acción más consistente y espectacular. 'Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1' viene para consolidar la condición de una de las mejores sagas de espionaje de todos los tiempos. Indiscutiblemente con mejor ratio de éxitos como James Bond.

Su excelencia ha impuesto un nuevo ritmo y estilo a algunos blockbusters y películas de espías. Estas tres películas son un gran ejemplo de cómo intentar poner el show a la altura de la intriga, con variedad de estilos que pueden presumir de ser muy personales. Todas se encuentran disponibles para ver en streaming y hacer la mejor sesión posterior tras el nuevo éxtasis con Ethan Hunt.

'Operación U.N.C.L.E.' ('The Man From U.N.C.L.E.' 2015)

Dirección: Guy Ritchie. Reparto: Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki, Hugh Grant.

Similar a 'Misión imposible' en sus orígenes televisivos décadas previas a dar el salto en el cine y a la formidable presencia de Henry Cavill, aquí haciendo de galán fornido y finamente divertido en lugar de villano disparatado. Aunque la película tiene el inconfundible sello de ritmo y energía propios de Guy Ritchie, aunque aquí ejerza más de artesano.

La película es elegante, trepidante y muy gustosa de ver. Sin duda merecía ser su propia franquicia más que otras producciones de Ritchie, pero no tuvo la suficiente suerte en su desempeño comercial. La química de su trío protagonista no la tienen muchas grandes películas actuales, y su encanto de época bien llevado a la cadencia actual la terminan de convertir en una joya muy apreciable.

Ver en Amazon Prime Video y en HBO Max | La crítica en Espinof

'Atómica' ('Atomic Blonde', 2017)

Dirección: David Leitch. Reparto: Charlize Theron, James McAvoy, Eddie Marsan, John Goodman, Toby Jones.

El lujo estético y la ultraviolencia llevados al espionaje y la Guerra Fría. Charlize Theron confirmó que es una de las mejores actrices de acción de la historia con un thriller de acción brutal y enrevesado, donde los pequeños momentos de confusión de la trama son compensados con exhibiciones como el increíble (y falso) plano secuencia a mitad de película.

David Leitch empezó a volar solo tras el éxito de culto de la primera 'John Wick', intentando enfatizar aspectos estéticos mientras mantiene el formidable músculo a la hora de rodar. Dinamizada también por una banda sonora explosiva y de mucho ritmo, 'Atómica' logra estar con solvencia entre las grandes cintas de acción de los últimos años.

Ver en Filmin y en Tivify | La crítica en Espinof

'Tenet' (2020)

Dirección: Christopher Nolan. Reparto: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Aaron Taylor Johnson.

Cansado tras infinitas negativas a poder hacer una película de 007, Christopher Nolan decidió montar su propio casino en forma de película de espías extraordinaria y alocada. Ciencia ficción temporal compleja pero muy vibrante visualmente, estresante pánico al colapso nuclear y la gratificante sensación de que Nolan ha aprendido por fin a rodar acción medianamente comprensible.

A estas alturas uno no esperaba que una cinta del director pudiera considerarse de culto, pero 'Tenet' ha ido adquiriendo ese honor tras un decepcionante paso por cines en lo más acalorado de la pandemia. Y no será porque el mismo Tom Cruise no haya cantado sus alabanzas en su momento promocionando el estreno (aunque ya veis como le funcionó a 'Flash'). Nada cambia que estamos ante una de sus mejores películas.

Ver en HBO Max, en Netflix y en Amazon Prime Video | La crítica en Espinof

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia