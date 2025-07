El mayor riesgo que ha tomado James Gunn en 'Superman' es la mejor escena de la película. 12 minutos brillantes que dibujan a la perfección a sus personajes

Pasan los días y sigo sin quitarme de la cabeza la 'Superman' de James Gunn. Sus dos horas, además de convertir la sala de cine en un refugio para el alma cuando el mundo está colapsando a nuestro alrededor, han demostrado que el nuevo DC Universe está en muy buenas manos y que aún hay vida dentro de unas adaptaciones de cómics que habían perdido buena parte de su esencia durante los últimos años.

Entre batallas con criaturas gigantescas, pasajes de lo más emotivos y arrebatos cómicos marca de la casa del director, se me hace tremendamente complicado quedarme con un único pasaje del largometraje. No obstante, tras pensarlo detenidamente, puede que uno de los momentos más brillantes de la nueva aventura del Hombre de acero no tenga capas, superpoderes o grandes efectos visuales, sino unas intensísimas líneas de diálogo como arma principal.

Superentrevista

Me estoy refiriendo a la escena en la que Lois y Clark, interpretados por una Rachel Brosnahan y un David Corenswet en estado de gracia, mantienen una tensa entrevista durante doce minutos imprescindibles para conocer mejor a los protagonistas. De hecho, el propio Gunn ha calificado este pasaje como su favorito de todo el metraje de 'Superman' en el podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz.

"El mayor riesgo que tomé fue poner una escena de conversación de 12 minutos en una película de superhéroes. No hay duda, es fantástica. Es probablemente mi escena favorita de la película. Si no la hubiera visto ya tantas veces, y si alguna vez tengo que verla otra vez, me tiro por la ventana".

El cineasta ha confesado que la escena de marras no cambió prácticamente desde la primera versión que escribió —más allá de algún pulido de líneas de diálogo—, llegando al montaje final un fragmento casi idéntico al que se se grabó en las primeras pruebas de pantalla entre Corenswet y Brosnahan, y que ayuda a reflejar el contraste entre la periodista de Metropolis y el héroe de Krypton.

"Parte de eso también se refleja en cómo cada personaje se expresa… Cuando escribí la escena y la observo ahora, puedo ver ambos puntos de vista. Veo el punto de vista de Lois. Veo el punto de vista de él. Ella habla de la verdad, y él habla de la vida, ¿no? Ambos son valores importantes y claves en sus vidas".

Gunn continuó explicando cómo la agitada conversación, en la que la pareja discute con fuerza sobre la intervención de Superman en el conflicto armado de Boravia, perfila tanto a Lois como a un Clark que, lejos de la perfección que suele asociarse al personaje, está marcado por los claroscuros y las imperfecciones y actúa casi por impulso al querer hacer lo correcto casi sin pensarlo dos veces.

"Ella es práctica, pero en nuestra versión idealizada de nosotros mismos, queremos hacer lo correcto… Ella dice: 'Quizá mueran más personas por lo que hiciste que si no hubieras actuado. Miremos el panorama general o, al menos, detengámonos un segundo para pensar antes de actuar'.

Él es algo impulsivo, ¿verdad? Y eso lo vemos. Creo que una de las cosas divertidas de la escena es que muestra lo hermoso de Superman: su amor por todos y por proteger toda forma de vida. Pero también vemos algunos de sus defectos. Es algo precipitado. No piensa tan rápido como Lois. Así que vemos mucho más de Superman que en cualquier otra versión anterior".

Doce minutos que valen su peso en oro y que demuestran que, sin unos personajes bien construidos y a cuyo desarrollo se dedican dosis generosas de tiempo en pantalla, cualquier espectáculo ruidoso y cargado de efectos pierde casi toda su capacidad de impacto.

