La temporada 2 de 'Chainsaw Man' por fin está en marcha. Tras petarlo en cines con el Arco de Reze, el anime promete no dar un respiro a Denji con una nueva amenaza

Tras el final de la primera temporada de ‘Chainsaw Man’, no estaba asegurado el futuro del anime, ya que la serie no encantó en Japón. Pero entonces llegó la película del Arco de Reze y ha reventado la taquilla tanto en Japón como a nivel internacional, dando un nuevo soplo de aire fresco a la historia de Denji.

Tras el romance, llega más drama

Ha tardado en confirmarse qué ocurrirá con 'Chainsaw Man', pero durante la Jump Festa 2026 se ha anunciado que hay más anime en marcha para seguir adaptando el manga de Tatsuki Fujimoto. En este caso le toca el turno al Arco de los Asesinos, y desde MAPPA incluso han desvelado un primerísimo teaser de lo que está por llegar.

Tras los eventos del Arco de Reze, Denji atrae la atención de una serie de asesinos que van tras Chainsaw Man, con lo que esta nueva etapa promete estar bien cargadita de acción y ponerle las cosas muy difíciles. Ahora bien, por ahora solo sabemos que hay más anime en producción pero en MAPPA no se han querido mojar con la fecha de estreno, pero viendo que la película de Reze se anunció en 2023 quizás tengamos que esperar hasta 2027 para el regreso de 'Chainsaw Man'.

También es muy posible que, especialmente tras el éxito en taquilla de 'Chainsaw Man', MAPPA decida cambiar definitivamente la tele por el cine. Y es que el Arco de los Asesinos también se prestaría de miedo a una adaptación en película, especialmente porque tan solo consta de 18 capítulos de manga y se quedaría en una temporada muy corta de anime.

Así que podríamos ver cómo la serie cambia de rumbo y de formato, también siguiendo los pasos de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' y su tremenda recaudación en taquilla. Ahora solo nos queda esperar y ver qué le depara el futuro a Denji y 'Chainsaw Man', aunque por lo menos sabemos que tiene más camino por delante.

