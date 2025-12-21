'Boku no Hero Academia' no ha llegado a su final. El anime tiene un último regalo para adaptar al completo el manga de Kohei Horikoshi, y ya hay fecha de estreno

Después de casi diez años con nosotros, el anime de 'Boku no Hero Academia' se ha despedido con su octava temporada y un capítulo muy emocional. Aunque resulta que no es el final del todo para el anime: Bones se estaba guardando un último regalito con un capítulo especial que se estrenará el año que viene.

Espera, que aún hay más

Y es que muchos fans estaban echando de menos el epílogo del manga de Kohei Horikoshi, que todavía no se había adaptado en el anime y nos actualizaba sobre la vida de Deku y sus compañeros de clase como adultos.

Como han confirmado desde TOHO Animation, 'More' será un episodio especial que adaptará el capítulo 431, el epílogo del manga, y se ambienta ocho años después de que Deku y compañía se gradúen de la U.A. Este episodio especial ya anda en producción desde Bones y se ha confirmado su fecha de estreno para el 2 de mayo de 2026.

Con 'More,' 'Boku no Hero Academia' celebrará definitivamente el décimo aniversario del anime y de paso pone el broche de oro al final de la serie. Ya sabemos que se podrá ver a través de Crunchyroll, como el resto de la serie, y ya sí que supondrá el final definitivo a la historia porque no queda más manga pendiente que adaptar.

No se ha confirmado su duración, pero en principio podemos esperar que este especial de 'Boku no Hero Academia' ronde los 25 minutos, como un capítulo habitual. Mientras tanto, el anime de superhéroes no nos deja del todo y en enero arranca la segunda temporada del spin-off 'Vigilantes', así que la despedida a 'Boku no Hero Academia' se va a ir alargando un poquito más a lo largo de 2026.

En Espinof | 'Boku no Hero Academia': en qué orden ver en streaming la serie y películas del anime de superhéroes para no perdernos nada de nada

En Espinof | 'Boku no Hero Academia' ha llegado a su final, pero aquí van 3 fantásticos animes de superhéroes para seguir repartiendo justicia mientras extrañamos a Deku