El final de 'Boku no Hero Academia' explicado. Qué ocurre en la batalla final, quiénes son los mayores héroes del mundo y qué depara el futuro a Deku

La octava temporada de 'Boku no Hero Academia' ha llegado a su último capítulo, con él hemos llegado también al final de una era. Después de casi diez años nos despedimos de uno de los mejores animes del momento, y sin duda del mejor anime de superhéroes que nos hemos echado a la cara.
La despedida a Deku se le va a hacer cuesta arriba a más de uno, pero lo cierto es que el final de 'Boku no Hero Academia' ha sido una montaña rusa muy emotiva que ha dejado todos los cabos cerrados para irse por todo lo alto.
¡Atención! Este artículo contiene spoilers sobre el final de la serie 'Boku no Hero Academia'
El respiro que nos merecíamos
Técnicamente ya vimos el desenlace de la última batalla hace un par de capítulos, con la temporada centrándose en varios duelos clave que se llevaban mucho tiempo marinando. Aunque el decisivo fue entre Tomura Shigaraki e Izuku Midoriya, con Deku sacrificando su poder para poder derrotarle.
En los siguientes episodios hemos ido viendo cómo el mundo se reconstruía poco a poco a poco con mucho esfuerzo y la ayuda de todos los héroes. La serie comenzó con Deku contándonos cómo se convirtió en un gran héroe, y ahora hemos dado la vuelta completa al ver cómo terminó salvando el mundo (a costa de un gran sacrificio personal).
En el capítulo final hemos visto su graduación y la de sus compañeros en la U.A., y también tenemos la confirmación de que los últimos resquicios de One For All se habían disipado por completo y volvía a ser un chaval sin ningún quirk. Aunque este no es el final definitivo que nos tiene preparado 'Boku no Hero Academia'.
El tiempo pasa
Y es que el último capítulo del anime sirve de epílogo a toda la historia con un pequeño salto temporal de ocho años que nos muestra qué depara el futuro a nuestros héroes. Deku ahora un civil sin quirk, ha dejado atrás la capa para asumir un papel no menos importante: ahora es profesor en la misma escuela en la que estudió.
Quizás es una ruta decepcionante para algunos fans, especialmente si esperábamos una solución facilona como que Deku simplemente se convirtiera en el mayor héroe profesional tan de sopetón. Pero esto no es lo que Kohei Horikoshi tenía planeado para él, aunque sí que se convirtió en el mayor héroe del mundo al detener a una de las grandes amenazas con las que se ha topado la humanidad y ahora se encarga de formar a la siguiente generación de héroes.
Varios de sus compañeros han continuado su trayectoria como héroes o están metido en el mundillo, aunque el panorama es muy distinto ahora que los villanos han cesado sus actividades más dañinas. Uno de los destinos más claros del anime es el de Ochako Uraraka, que se ha convertido en orientadora con un programa para asesorar a la nueva generación de héroes junto con Creati, Froppy e Ingenium.
El ranking de héroes también ha cambiado estos años, con Mirio Togata (Lemillion) convirtiéndose en el héroe profesional nº1 por delante de Kamui Woods y Mt. Lady. Aunque Katsuki Bakugo y Shoto Todorokui están entre los héroes con más ganas de gresca y de escalar posiciones para llegar a lo más alto del ranking.
Ahora te toca a ti
El último episodio de 'Boku no Hero Academia' nos deja un pequeño vistazo a la vida de Midoriya como mentor y deja claro que siempre va a haber nuevos héroes para salvar al mundo. Y que ahora Deku se ha convertido en el adulto que debe inspirar a alguien más joven cuando conoce a Dai, un chico con un quirk poco convencional que teme no poder convertirse en héroe.
Ahora bien, aunque parecía que el destino de Deku estaba sellado, 'Boku no Hero Academia' y Kohei Horikoshi nos tenían preparada una última sorpresa. Aunque ya no tenga quirk no significa que no pueda ser un héroe, y sus amigos le han estado preparando un traje mecánico con las habilidades de All Might.
Como señala All Might, Deku se ha ganado este poder a pulso, no solo con el uso de la fuerza sino también con su espíritu y sacrificio. Así que, aunque ahora dependa de un traje a lo Iron Man, Deku está listo para volver al ruedo y defender el mundo una vez más con sus amigos.
El resto ya depende de nuestra imaginación, aunque 'Boku no Hero Academia' nos deja claro que los héroes van a seguir existiendo mientras haga falta que alguien de todo de sí para salvarnos de los villanos.
