Las mejores series de anime de 2024 (por ahora) y dónde se pueden ver en streaming

El año pasado ya vino fuerte en cuanto a novedades de anime, pero 2024 tampoco se está quedando atrás. Además del regreso de algunos de los pilares actuales del anime como 'Kimetsu no Yaiba' o 'Boku no Hero Academia' (o de instituciones en sí mismas como 'One Piece'), este año nos han llegado novedades muy potentes que no dejan indiferentes.

Este 2024 por ahora lleva una parrilla genial de nuevos estrenos de anime para todos los gustos y con mucha calidad. Y si aún los tenemos pendientes, estos son algunos de los mejores nuevos animes que han llegado de nuevas y dónde podemos seguirlos en streaming.

Tragones y mazmorras

Sin duda uno de los mejores animes de los últimos años, y que además ha venido revolucionando el género fantástico con su sabor a 'Dungeons and Dragons' y su peculiar grupito de aventureros que sobreviven a base de comerse a los monstruos que se les cruzan.

Un anime comfort y divertidísimo que además no se corta a la hora de ponerse turbio y oscuro al explorar la mazmorra.

A Sign of Affection

Entrando en los animes románticos, 'A Sign of Affection' ('Yubisaki no Renren') ha sido uno de los primeros grandes bombazos del año gracias a una animación preciosa y una historia tierna y encantadora. El anime se centra en el romance entre Yuki, una chica sorda e introvertida, e Itsuomi, un políglota que empieza a aprender lenguaje de signos para poder comunicarse con ella.

Solo Leveling

En cuanto a animes de acción una de las grandes promesas es 'Solo Leveling', que ya venía con muchas expectativas por parte de los lectores del webtoon y se ha conseguido coronar como el anime más popular de Crunchyroll.

En un mundo en el que los aventureros se adentran en mazmorras a través de unos misteriosas puertas, Jinwoo Sung es el cazador más débil. Pero entonces consigue unas habilidades especiales y empieza a subir de nivel a toda velocidad.

Sand Land

'Sand Land' adapta una miniserie de manga de Akira Toriyama, y es un espectáculo divertidísimo con toques a lo 'Mad Max' con un sheriff, un ladrón y el príncipe de los demonios uniendo fuerzas para encontrar un manantial que ponga fin a la escasez en el gran desierto.

A nivel internacional llegó en formato serie, con algunas escenas más y una continuación que escribió el propio Toriyama. Un genial entretenimiento con mucho humor y lo mejor del mangaka.

Wind Breaker

Si lo que nos gustan son los animes de combates y artes marciales, este año nos ha llegado 'Wind Breaker'. En este caso nos vamos al Instituto Furin, que tiene una reputación nefasta porque sus estudiantes son unos macarras con unas notas bajísimas... Y allí es justo donde acaba Haruka Sakura, quien sueña con convertirse en el más fuerte y su nuevo instituto es el lugar perfecto para entrenar.

Disponible en Crunchyroll

Kaiju No.8

Era uno de los estrenos más esperados del año en cuanto a animes de acción, y 'Kaiju No.8' no ha decepcionado. En un Japón invadido por monstruos gigantes, el pueblo de Kafka Hibino y Misa Ashiro fue destruido cuando eran pequeños, así que hicieron la promesa de unirse a las fuerzas de defensa.

Años después, Kafka sigue suspendiendo el examen de entrada y se dedica a limpiar los destrozos que causan estas criaturas. Pero entonces un kaiju se introduce en su cuerpo y le da poderes sobrehumanos.

A Condition Called Love

Este año han llegado varios animes románticos bien encantadores y uno de los más anticipados era 'A Condition Called Love', especialmente por la popularidad del manga original. Hotaru Hinase es una adolescente con una vida normal y buena en general, aunque tiene una suerte pésima en el amor.

Entonces tiene un gesto cariñoso con su compañero Hananoi, al que le acaban de romper el corazón, y este le pide salir juntos.

Disponible en Crunchyroll

Yatagarasu: The Raven Does Not Choose Its Master

Este año también ha venido con una ración de intrigas palaciegas y animes de fantasía con 'Yatagarasu: The Raven Does Not Choose Its Master'. La trama se ambienta en un mundo poblado por una raza de cuervos de tres patas que se transforman en humanos, y cada región está dividida por una familia noble que compite entre sí por el poder entre asesinatos y misterios en la corte del príncipe.

Disponible en Crunchyroll

7th Time Loop

'7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy!' nos dio a principio de año uno de los animes románticos más entretenidos, y con más salseo. Es la historia de la princesa Rishe Imgard Weitzer, a quien su prometido deja plantada... Una situación que ya ha vivido siete veces porque está atrapada en un bucle temporal y termina muriendo en todas las versiones.

Así que para salir de este bucle, decide cambiar un elemento crucial de la historia y se casa con su peor enemigo.

The Elusive Samurai

Dentro de los estrenos del verano, uno de los más interesantes sin duda ha sido 'The Elusive Samurai', que mezcla humor y aventuras con una animación encantadora. En este caso nos vamos al Japón Feudal, en un momento muy tenso en el que uno de los mayores vasallos del Shogun lo traiciona y organiza una rebelión.

Hojo Tokiyuki, el heredero legítimo, consigue huir de la masacre, y pone en marcha un plan para recuperar el poder.

Disponible en Crunchyroll

