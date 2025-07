"El reto era hacer una película genial que puedas ver con tu padre, tu madre y tus hijos". Ilya Naishuller, director de 'Jefes de Estado'

Este pasado miércoles 2 de julio se estrenaba en Prime Video 'Jefes de Estado', una película que está arrasando en la plataforma de Amazon. Esta comedia de acción protagonizada por John Cena e Idris Elba es el nuevo trabajo de Ilya Naishuller, también director de títulos como 'Hardcore Henry' o 'Nadie'. En Espinof tuvimos la ocasión de hablar con él sobre diferentes aspectos de la película y a continuación encontraréis todo lo que nos dijo sobre ella.

'Jefes de Estado' es tu primera película PG-13 y la primera que haces para una plataforma de streaming. ¿Cómo ha afectado eso a tu enfoque, especialmente a las escenas de acción?

Lo vi como un desafío en lugar de como un problema. Lo supe desde el principio cuando me presentaron la película, que originalmente iba a ser un thriller de acción con dos ex-militares. Y les dije que no, John Cena debería ser una ex-estrella de cine. Y tiene una gran perspectiva cómica porque cree que sabe lo que está haciendo, y en realidad no tiene ni idea. Por su parte, Idris sí que lo fue, por lo que es un poco mejor, pero eso no quiere ser que sea súper competente.

Tan pronto como asumí eso, lo tuve claro. La comedia de acción tiene mucho más sentido. Seguirá siendo impactante. Seguirá siendo violenta. He visto esta película con un público suficientes veces para saber que los oohs y los ahs están ahí. Así que es más suave de lo que he hecho antes, pero sigue siendo, no creo que sea suave, creo que golpea muy fuerte. Sin tener una tonelada de sangre, todavía transmitirlo. Y ya has visto algunas de las muertes de la película, son bastante desagradables, pero al mismo tiempo, me encanta el concepto y el reto, de nuevo, era hacer una película que puedas ver con tu padre, con tu madre y con tus hijos. Y hacer que sea realmente genial, dos horas de entretenimiento fantástico y de alta calidad. Así que había un montón de cosas a las que no había aspirado antes. Y yo estaba como, bueno, ¿sabes qué? Creo que soy un buen director. Debería ser capaz de patear traseros en esto. Y eso hice. Estoy orgulloso.

Es una comedia de acción, ¿Te marcaste algún límite para que ni la acción ni la comedia destacasen demasiado una por encima de la otra?

Hubo mucho que pensar. Me tumbaba en el sofá y reproducía la película en mi cabeza. Y a veces era esto es un poco demasiado. O quiero más de esto. Y estás haciendo esta cuerda floja donde es un delicado equilibrio. Pero debido a que no es teatro en vivo, es, tengo el montaje para asegurarme de que puedo, ya sabes, tomar distancia. Esta es la primera vez en mi vida que tuve que cortar chistes. Teníamos demasiados chistes buenos. Y yo estaba como, son buenos, pero esto es ahora tierra de comedia. Pura comedia, así que si tienes una escena con tres chistes geniales, quédate con uno.

Y apesta perderlos, pero el objetivo es hacer la mejor película posible. Y la película es la suma de sus partes, lo que es en conjunto. Así que, de nuevo, mucho que pensar. Un montón de gente realmente inteligente involucrada. Actores fenomenales. Sabes, seré sincero, ninguna película es fácil, pero esta no fue particularmente difícil.

¿Hay alguna película que te sirviera de inspiración para hacer 'Jefes de Estado'?

Creo que cada película que he visto es una inspiración todo el tiempo para todo lo que haces. Sé que es una especie de no-respuesta y lo siento, pero ya sabes, volví todas las buddy movies de los 80 y los 90. Pero antes incluso de verlas, sabía exactamente qué quería No se trataba de mirarlas y estudiarlas. Se trata de la sensación que tenía cuando las veía mientras crecía. Yo quería eso pero a través de una lente moderna, así que vamos a hacer eso.

Así que vi todas esas películas. Era la mejor tarea del mundo. Ya sabes, viendo peliculas, te quedabas como, oh, no estaba sentado allí tomando notas. Yo estaba como, me siento. Se trata de la sensación, y quería capturar algo de esa sensación. Pero al mismo tiempo, no quería que fuera demasiado nostálgico. Porque eso es un poco molesto. Porque los tiempos cambian, pero quieres tomar lo mejor de todo, darle tu propio giro y hacer lo mejor que puedas hoy.

También ha sido tu reencuentro con Sharlto Copley 10 años después de 'Hardcore Henry', ¿fue idea tuya y cómo fue esa reunión?

Bueno, te contaré la historia de cómo sucedió. Debido a la huelga de actores en 2024, el 23 de julio. paramos la película estando acabada al 65%. Entonces, hice un montaje. Lo llamamos el montaje Sharlto porque llamé a Sharlto. Le dije, Charlton, ¿podrías narrar esto? Y puse storyboards, puse pequeñas animaciones de lo que iba a pasar. Y Sharlto lo narró todo. Fue muy divertido. Y la narración era como, no se porque te estamos mostrando esto. No estaba listo, pero es Hollywood, así que os lo vamos a enseñar y espero que os guste. Nos encantó el resultado.

Y el personaje, Coop, que él interpreta, lo escribí para mí. Y cuanto más nos acercábamos al rodaje, pensaba, es una escena complicada. Hay mucho que rodar y no debería hacer perder el tiempo a todo el mundo. Porque necesitaré más tomas. No soy un gran actor, ni siquiera soy un bueno. Apenas soy un actor. Y recuerdo haber hablado con el productor. Yo estaba como, chicos, creo que deberíamos conseguir a alguien mas. Como, ¿en quien estas pensando? Yo dije que podemos conseguir a Sharlto y al mismo tiempo pensando ¿Sharlto hará esto? Y tuvimos suerte de que tuviera un poco de tiempo libre. Voló al sur de Francia. Lo conseguimos. Y estoy muy contento de que mi amigo y gran actor esté en la película, incluso durante ese pequeño periodo de tiempo. Lo hace un poco más especial para mí y lo hará un poco más especial para el público. Así que es una de esas veces en las que todo el mundo gana. Estoy feliz de que haya funcionado.

Eso es todo, gracias, Ilya.

