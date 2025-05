El mejor villano del año está en Netflix. Por qué creo que John Cena está brillando tanto que hasta niños de 6 años le odian

La eterna lucha entre el bien y el mal es uno de los principales motores a la hora de contar una historia, pero hay que saberlo bien para que merezca la pena. Ahí entra en escena que un buen héroe necesita un villano de envergadura al que enfrentarse, y para ello primero hay que asentarlo para que realmente se convierta en esa figura que todo el mundo está deseando que sea derribada. Eso es justamente lo que está pasando ahora mismo con John Cena en lo que en España conocimos durante años bajo el nombre de 'Pressing Catch'.

Incluso aquellos que hayan tenido un contacto superficial con el mundo del wrestling durante las dos últimas décadas saben que Cena fue el héroe por excelencia, una especie de equivalente moderno a lo que representó Hulk Hogan durante los años 80. Eso cambió hace ya unos años, pues empezó a ir dando menos importancia a su actividad en el ring para centrarse en su floreciente carrera en Hollywood. Sin embargo, hace unos meses anunció que iba a volver por tiempo (casi) completo una última vez, todo un notición ya en sí mismo que, casualidad o no, además coincidía con la llegada de WWE a Netflix.

De héroe a villano en un pispas

La cuestión es que Cena regresó recuperando su personaje de antaño y perfectamente podría haber aguantado todo este tiempo así haciendo una gira de despedida que permitiría disfrutar tanto a aquellos que le adoran como a los que les encanta odiarle. Y es que eso fue una constante durante muchos, con los cánticos '¡Vamos, Cena!' y '¡Cena apesta!' alternándose casi con la misma intensidad. Él mismo bromeó al respecto en más de una ocasión cuando todavía era la estrella máxima de WWE, pero ahora ha canalizado esa energía de otra forma.

Fue este pasado 1 de marzo cuando Cena abrazó por completo la maldad y unió fuerzas con The Rock para destrozar a Cody Rhodes, el gran campeón. A partir de entonces, Cena no ha necesitado la presencia de The Rock para convertirse en el villano por excelencia, jugando en todo momento con las expectativas del público para volverlas en su contra. Ahora su personaje se basa en el resentimiento acumulado a lo largo de los años para echarle en cara a todo el mundo que no hay nadie digno de él y que está hasta las narices de todo y todos.

Claro está, Cena necesitaba algo más que faltar al respeto hasta a niños pequeños y hablar de una relación tóxica con los fans. Eso llevó a que arrebatase el título a Rhodes el pasado 20 de abril y ahora haya iniciado una gira en la que básicamente ha prometido que va a destrozar a cualquiera que se le ponga enfrente para poder retirarse como campeón. La principal consecuencia de ello es que su discurso funciona mejor, pero es que además también ha subido la intensidad aún más.

En el 'Smackdown' del 25 de abril tuvo un careo con Randy Orton en una situación que va totalmente en contra de aquello a que los fans estaban acostumbrados con ambos. Una inversión de roles con uno de los mayores rivales de toda su carrera que tocó techo con Cena diciendo que no quiere tener hijos porque se ha pasado 25 años criando a los de los fans y que sus padres son unos perdedores, lo cual incluso llevó a que un chaval de 6 años le mostrase de forma despectiva su dedo corazón.

Todo ello dejando de lado su habitual tendencia a usar recursos cómicos para dar más validez a su discurso. Aquí siempre con cara seria y poco expresiva -aunque mucho más que la que tenía en su papel de la saga 'Fast & Furious'-, sabiendo siempre muy bien cómo retorcer una realidad indiscutible: estuvo muchos años en la cima, pero nunca fue querido de forma completamente universal -bueno, al principio quizá sí, pero la cosa tardó muy poco en torcerse-.

Es evidente que su actitud no es real -a ver cuánto tarda en salir alguien diciendo que todo es falso y que no se pegan de verdad para intentar echarlo por los suelos-, y al principio incluso me daba la sensación de que quizá estaba intentándolo con demasiada fuerza, pero cada vez está más cómodo en su rol de cabrón despreciable. Y es que también tiene algo de catártico y de estar pasándoselo bien haciendo lo que se le negó durante años y años. Que unos cuantos incluso llegasen a dudar de su capacidad como luchador seguro que algo le tuco que escocer. Poco importa si para hacer valer su mensaje tiene que caer en la hipocresía defendiendo argumentos que él mismo criticó cuando era el gran héroe americano.

Es cierto que todo apunta a que WWE aprovechará estos próximos meses para que ese odio hacia su persona vaya creciendo cada vez más, ya sea haciendo trampas, "lesionando" intencionadamente a alguien -no sería la primera vez que se usa esa excusa de forma ficticia para justificar que un luchador se tome un tiempo libre- o arremetiendo siempre que pueda contra el público. Para ello no le queda otra que ganar o al menos seguir manteniendo el cinturón de campeón.

Ahí es donde entra en escena el hecho de que nadie espera realmente que Randy Orton se proclame nuevo campeón este sábado en 'Backlash'. La duda está más en cómo se las ingeniará Cena para mantener el cinturón, porque otra forma de reforzar su discurso es que simplemente consiga una victoria justa, pues así esa fina línea entre realidad y ficción con la que se juega a menudo en el wrestling se difuminaría un poco más.

Con todo, la clave es que Cena cada vez es más convincente y ahora toca ir alimentando poco a poco la idea de que sea simplemente imposible quitarle el cinturón. Claro que todo apunta a que en su último combate -o uno de los últimos-, pierda y así ayude a la compañía dejando al nuevo campeón en una posición privilegiada, pues lo más habitual en este negocio es retirarse con una derrota, pero mientras tanto nos esperan unos meses de lo más entretenidos.

La próxima parada es esta misma noche en la edición semanal de 'Smackdown', donde volverán a saltar chispas entre Orton y él antes de su pelea de mañana. Por mi parte, confieso que tengo más ganas de ver sus promos, porque cuando suena el ring quizá haya bastantes mejores que Cena -o al menos que a mí me gusten más-, pero la cosa está mucho menos clara si lo que toca es transmitir su mensaje a través del uso de la palabra.

