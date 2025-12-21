Johnny Joestar entra en acción. 'Steel Ball Run' revela su fecha de estreno en Netflix con un nuevo tráiler y promete ser el anime más explosiva de 'JoJo's Bizarre Adventure'

Ya sabemos que en 2026 vuelve 'JoJo's Bizarre Adventure' con 'Steel Ball Run', la adaptación de la séptima parte del manga que los fans de Hirohiko Araki llevan ya años ansiando. Es uno de los arcos favoritos de gran parte de los lectores y las expectativas están por las nubes, pero se ve que David Production no quiere decepcionar a nadie y está poniendo toda la carne en el asador.

¡Empieza la carrera!

'Steel Ball Run' se ambienta a finales del siglo XIX, en una continuidad diferente a la del resto de la serie tras los eventos de 'Stone Ocean'. Así que si queremos subirnos de cero a 'JoJo's Bizarre Adventure' en realidad sería un punto de entrada ideal a este anime tan ecléctico.

Netflix ya confirmó hace unos meses que se encargaría de distribuirlo en streaming a nivel internacional, y durante esta Jump Festa 2026 se ha compartido un nuevo tráiler presentando a los personajes principales de la temporada y confirmado su fecha de estreno: 19 de marzo de 2026.

Además, 'Steel Ball Run' arrancará con un episodio especial de 47 minutos que adaptará la primera etapa de la carrera de caballos a través de Estados Unidos. No queda muy claro que ritmo de estreno llevarán en Netflix, si dividirá la serie en formato semanal o irá emitiéndola en varias partes... Aunque esperemos que trate su emisión mejor que la de 'Stone Ocean', que terminó de perder a los fans con las grandes esperas entre tandas de capítulos.

Desde Netflix también han desvelado un póster centrado en Johnny Joestar y Gyro Zeppeli, y parece que el estudio ha tratado de acercarse todo lo posible al estilo de Araki para esta nueva adaptación. Veremos qué tal se da, aunque por ahora los avances tienen muy buena pinta.

La séptima parte de 'JoJo's Bizarre Adventure' sigue a un joven Johnny Joestar, quien quedó paralítico tras un accidente y dejó de lado sus sueños de convertirse en jinete. Las cosas cambian cuando conoce a un extraño hombre llamado Gyro Zeppeli y le llega la oportunidad de participar en una épica carrera a caballo a través de todo el continente.

