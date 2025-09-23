'Steel Ball Run' desvela su primer tráiler. La parte 7 de 'JoJo's Bizarre Adventure' llega el año que viene con la carrera más épica del anime

Ya desde hace algunos años, los fans de 'JoJo's Bizarre Adventure' esperan con muchísimas ganas la adaptación de 'Steel Ball Run'. La séptima parte del manga de Hirohiko Araki es la más querida por parte de los fans de los Joestar, y tras el final del anime con 'Stone Ocean' parecía que la adaptación nunca iba a llegar.

En sus marcas...

Así que David Production nos dio una alegría tremenda cuando confirmó que el anime de 'Steel Ball Run' estaba en marcha. Ya sabemos que además el nuevo anime de 'JoJo's Bizarre Adventure' se podría ver en Netflix, y lo que nos faltaba para hacer bingo era el primer tráiler.

Durante un evento especial dedicado a 'JoJo's Bizarre Adventure' se ha desvelado el primer vistazo, presentando oficialmente a Johnny Joestar y Gyro Zeppeli para anticipar esa gran carrera a través de Estados Unidos. También se ha confirmado que 'Steel Ball Run' se estrenará en 2026, aunque aún estamos pendientes de la fecha de estreno definitiva.

Además se han ido revelando los primeros fichajes: Shogo Sakata como Johnny Joestar, Yohei Azakami como Gyro Zeppeli, Kaito Ishikawa como Diego Brando, Rie Takahashi como Lucy Steel y Kenta Miyake como Steven Steel. Como directores tendremos a Yasushiro Kimura y Hideya Takahashi, que se encargaron de dirigir la parte 5 'Golden Wind', así que ya son viejos conocidos de la franquicia.

Veremos si 'Steel Ball Run' está a la altura de las expectativas de los fans. Y, sobre todo, si se ha aprendido de los errores de 'Stone Ocean' para traernos el anime que se merece Johnny Joestar.

