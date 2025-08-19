La parte 7 de 'JoJo's Bizarre Adventure' ya está en marcha, y los creadores de 'Steel Ball Run' tienen claro cuál es el mayor desafío del anime

Después de que David Production pusiera punto y final a 'Stone Ocean', parecía que ya habíamos llegado al final del anime de 'JoJo's Bizarre Adventure' y que nos íbamos a quedar sin la adaptación de la parte 7, 'Steel Ball Run'.

Pero hace apenas unos meses nos llegó la buena noticia de que sí: 'Steel Ball Run' está en marcha e incluso tenemos una primerísima imagen de Johnny Joestar y Gyro Zeppeli, aunque vamos a tener que echarle paciencia para poder verles en acción.

Este caballo viene de JoJonanza

'Steel Ball Run' sirve de reinicio a la saga con una suerte de "remake" en una línea temporal diferente a la que conocimos en las seis primeras temporadas de 'JoJo's Bizarre Adventure'. Así que es un punto de entrada perfecto para nuevos fans, y con su épica carrera a través de Estados Unidos se ha convertido en una de las entregas favoritas de los fans veteranos.

Ahora bien, aunque David Production ha demostrado de sobra su buen hacer (especialmente en la parte 5, 'Golden Wind'), saben que 'Steel Ball Run' es un desafío tremendo precisamente por lo que la hace tan especial: la carrera a caballo.

"Todo hay que decirlo, los caballos serán la parte más complicada", dijo el director Toshiyuki Kato en la Anime Expo, según recogen desde Comicbook.com. "Llevo pensando en ello desde que leí el manga original, y en ese momento pensé: es una cosa imposible".

Y es que la carrera a caballo es uno de los puntos centrales (y detonante) de la trama de 'Steel Ball Run', con un recorrido desde San Diego a Nueva York en los Estados Unidos de 1888. Aunque pronto empiezan las batallas entre Stands y hay una conspiración aún mayor por detrás, pero no puedes tener 'Steel Ball Run' sin los caballos.

Porque incluso más allá de la carrera en sí, los caballos están presentes durante toda la historia y Hirohiko Araki se aseguró de dibujarlos desde cada ángulo en el manga. Los caballos son unos de los animales más complicados de animar, especialmente en movimiento (y por eso 'Spirit, el corcel indomable' está considerada toda una joya), así que los responsables del anime de 'JoJo's Bizarre Adventure' se han metido en un berenjenal tremendo.

Esperemos que no terminen recurriendo a un CGI nefasto como el de los osos de 'Golden Kamuy'. Aunque por ahora no hay fecha de estreno para 'Steel Ball Run', confiemos en que se estén tomando su tiempo para bien.

