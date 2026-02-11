'Kimetsu no Yaiba' regresa a la televisión. Después de arrasar en cines con 'La fortaleza infinita', Tanjiro marca un huevo hito para los fans japoneses

Se puede decir que 2025 ha sido un año tremendo para 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', que ha batido récords en todo el mundo con una recaudación insólita. Se ha convertido en un taquillazo arrollador que ha roto barreras para el cine japonés, y de hecho en Japón todavía se puede ver en cines para continuar explotando el fenómeno todo lo que se pueda.

Otra ronda, por favor

Mientras esperamos a ver qué pasa con la siguiente etapa de la historia, pues parece que la solución lógica es volver a ver todo 'Kimetsu no Yaiba' desde el principio. Y a los fans japoneses se lo van a poner un poco más fácil porque Tanjiro Kamado regresa a la televisión.

En Fuji TV comenzarán a emitir todo 'Kimetsu no Yaiba' al completo a partir del domingo 5 de abril a las 9:30 de la mañana (hora japonesa). Este es un slot televisivo de máxima audiencia y bien jugoso, perfecto para fidelizar aún más a la audiencia, y durante muchos años fue la franja horaria en la que se emitía 'One Piece' hasta que cambió recientemente de horario.

Así que 'Kimetsu no Yaiba' pasa a "sustituir" a una institución televisiva como 'One Piece', y no es un hueco que pueda llenar cualquier anime. En Fuji TV no son tontos, y y es que Kimetsu no Yaiba' es una apuesta muy potente ahora mismo por parte de la televisión japonesa para aprovechar al tirón.

Poster para el reestreno en televisión de Kimetsu no Yaiba

Por nuestro lado, no parece que vayamos a tener pronto a Tanjiro en la tele pero lo cierto es que el anime es uno de los más accesibles ahora mismo y lo tenemos en streaming en Crunchyroll, AnimeBox, Prime Video y Netflix por si queremos empezar nuestra propia maratón. Por desgracia, 'La fortaleza infinita' no tiene fecha de estreno en streaming, y parece que habrá que seguir esperando hasta que deje del todo las salas de cine japonesas.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2025