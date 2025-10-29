'One Piece' prepara el mayor cambio en su historia. El anime anuncia la llegada de Luffy a Elbaf con un nuevo (y necesario) formato

El año pasado 'One Piece' nos dio una sorpresa inesperada anunciando el mayor hiato de su historia para permitir que el equipo de Toei Animation pudiera trabajar con más tiempo en la animación del Arco de Egghead.

Durante esos meses de "parón" se emitió un remaster de la Saga de Isla Gyojin, así que tampoco nos quedamos del todo sin anime, pero se ve que 'One Piece' estaba probando las aguas para el nuevo formato que entra en vigor a partir del año que viene.

Ya iba siendo hora

Y es que ahora 'One Piece' ha confirmado un cambio histórico: a partir de 2026 el anime pasará a ser estacional. Desde que arrancó su emisión en 1999 'One Piece' se había emitido de manera casi ininterrumpida cada semana, a falta de algún que otro hiato, capítulos recopilatorios o retrasos por la programación japonesa.

Esto nos ha dejado con más de 1100 episodios, un buen montón de relleno y un ritmo catastrófico en según que saga... Pero Toei se quiere poner al día con los animes más modernos y a partir de 2026 tan solo se emitirán 26 nuevos capítulos al año. Este cambio de formato permitirá a los animadores dar lo mejor de sí en la producción, ir con menos miedo de alcanzar al manga de Eiichiro Oda y mantener una mejor calidad total.

También se ha confirmado que 'One Piece' entrará en un nuevo parón y detendrá su emisión durante un trimestre a partir de enero. Eso sí, en abril de 2026 volverá por todo lo alto con el Arco de Elbaf, uno de los más esperados por los fans y que por fin nos llevará a la isla de los Gigantes.

Ya se ha desvelado un primer póster con Luffy y también los diseños de personaje para los Sombreros de Paja en esta nueva etapa del anime. Estos trajes ya se pudieron ver en el manga, pero ahora los vemos a todo color y con los Sombreros de Paja convertidos en auténticos vikingos (o gigantes, como queramos verlo).

La parte mala de este anuncio es que ahora el anime de 'One Piece' también llevará un ritmo bastante más lento con su adaptación, especialmente porque cada capítulo de anime adaptará un capítulo de manga. Aunque es bastante improbable que se caiga en capítulos de relleno, seguramente se añadan escenas para expandir combates como ya hemos ido viendo en los episodios recientes.

En cualquier caso, se ve que en Toei han ido tomando notas y quieren cuidar muy bien de 'One Piece'. Especialmente en un momento en la que la calidad de los animes se mira con lupa y que pronto tendrán que competir con el remake de Wit, 'The One Piece', así que tienen que ir a fuego para lucirse lo mejor que puedan.

Y la otra mitad del año quizás nos sorprendan con otro remaster, porque al fin y al cabo hay unas cuantas sagas, como Dressrosa, a las que le vendría de miedo la tijera por la que pasó Isla Gyojin mientras la serie estaba de hiato.

En Espinof | No todo es 'Dragonball Evolution'. 5 live action de anime que demuestran que los remakes pueden ser la caña (y se pueden ver en streaming)

En Espinof | El Rey Mono, un antiguo pirata, y la hora del té. Los nombres de 'One Piece' no fueron al tuntún y Eiichiro Oda nos dejó varias pistas sobre sus significados