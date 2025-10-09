'One Piece' empieza a desvelar uno de sus secretos mejor guardados: el Incidente de God Valley me ha dado un retcon que no vi venir por ningún lado (y me encanta)

Poquito a poco hemos seguido avanzando con el Arco de Elbaf en el manga de 'One Piece', y Eiichiro Oda nos tiene metidos de lleno en un flashback bien jugoso con el que por fin muestra uno de los momentos clave de la historia de su mundo: el Incidente de God Valley.

En esta isla tuvo lugar una tremenda batalla que culminó con la caída del malvado Rocks D. Xebec, el capitán de los piratas de Rocks, cuando se unieron contra él su propia tripulación, los piratas de Gol D. Roger y hasta Garp y los marines. Aunque resulta que la historia no es como siempre nos la habían contado.

¡Atención! A partir de aquí empiezan los spoilers de capítulos recientes del manga de 'One Piece'

La historia la escriben los vencedores

Poco a poco Oda ha ido desvelándonos miguitas sobre el Incidente de God Valley, y en los últimos capítulos hemos tenido algunos "retcons" sobre todo lo que sabíamos al respecto.

De entrada, en God Valley se celebraron unos juegos organizados por los Dragones Celestiales en la que los nobles se dedicaron a cazar a los ciudadanos y a esclavos para sumar puntos y ganar un gran tesoro, como ya descubrimos durante los flashbacks del pasado de Kuma. Ahora bien, este gran tesoro en realidad era Shakuyaku, la antigua emperatriz de Amazon Lily que se había retirado y había sido capturada como premio.

Para rescatarla, los piratas se lanzaron a la carga e invadieron God Valley, aunque cada tripulación tenía su propia agenda y objetivos. Roger y los suyos buscaban el amor de Shakky, al igual que decenas de piratas, Big Mom y Kaido andaban tras nuevas Frutas del Diablo... pero Rocks solo quería proteger a su familia.

Uno de los capítulos recientes nos desveló que Rocks D. Xebec no solo es un descendiente de Davy Jones y se llama Davy D. Xebec, sino que además es el padre de Marshall D. Teach, mejor conocido como Barbanegra.

Y es que de todas las revelaciones que nos ha ido dejando el Arco de Elbaf y el Incidente de God Valley, sin duda la historia de Rocks se está convirtiendo en mi favorita. Rocks siempre ha sido uno de los personajes más enigmáticos de todo 'One Piece' y apenas teníamos información sobre él más allá de que era un "pirata malvado y despiadado", y tan terrible que incluso su tripulación se fue volviendo contra él.

Ahora sabemos que Rocks no era el monstruo que creíamos. Y es que parece un pirata más con un carácter similar al de Roger, y aunque reunió a su tripulación a base de ganárselos en juegos de Davy Back Fight no deja con la sensación de que fuera especialmente despótico por sus interacciones con Barbablanca y otros tripulantes.

Rocks, dentro de lo que implica ser un pirata, deja con una sensación de ser un tipo bastante afable, que incluso trata de hacerse amigo una y otra vez de Harald. Y, especialmente, que demuestra que su mayor preocupación son su esposa y su hijo durante todo el Incidente de God Valley, pasando de convertirse de un gran villano a un hombre que tan solo quiere salvar a los suyos.

Si Rocks finalmente muere durante estos eventos, lo hará con un motivo más noble del que imaginábamos en lugar de simplemente ser un monstruo tan terrible que piratas y marines tuvieron que unirse contra él. Y es que está terminando siendo la gran figura redimida de todo el Incidente de God Valley, ya que al menos se preocupaba por su familia mientras que el resto solo querían conquistarse a una jamona, volverse más fuertes o pegarse con su rival... Sin importarles demasiado que los Dragones Celestiales estuviesen perpetrando una masacre.

Aunque sí que se nos vuelve a confirmar que Rocks era increíblemente poderoso y llegó a ser una amenaza contra el mismísimo Imu... tanto que se tuvo que reescribir su historia para justificar su muerte y caída y convertirle en el gran villano (aparente) del mundo de 'One Piece'.

