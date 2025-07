Demasiados fans de 'One Piece' odian este arco, pero Eiichiro Oda ha demostrado que el Davy Back Fight es una de las piezas más relevantes de toda la serie

Meterse a leer o ver 'One Piece' puede intimidar un poco por la cantidad de material que hay por delante, así que es comprensible que algunos nuevos fans opten por saltarse algún que otro arco.

Y en las listas de arcos más odiados consistentemente aparece el de Long Ring Long Land, que muchos fans se toman como un simple relleno (porque, en mi opinión, odian pasárselo bien), pero Eiichiro Oda ha vuelto a demostrar que nada de 'One Piece' es un simple relleno recuperando el Davy Back Fight de una manera que no vimos venir.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers sobre el capítulo 1155 del manga de 'One Piece'

Una tradición que viene de lejos

En el arco de Long Ring Long Land conocimos a Foxy, un capitán que había formado una auténtica armada a base de desafiar a otros piratas a Davy Back Fight. Y es que cuando un capitán gana en esta competición, puede robar a miembros de otras tripulaciones y estos deben jurarle lealtad y subir a bordo de su navío sin rechistar.

Cuando los piratas de Foxy se enfrentan a los Sombreros de Luffy se monta una auténtica pachanga con carreras en barca, fútbol, combate de boxeo y una locura de mamporros y slapstick que poco se lleva con el Grand Prix y que Oda maneja con mucho humor. Pero después de muchísimos años como un simple arco que demasiados fans consideraban un preludio para Water 7, Oda lo ha recuperado con una revelación sorprendente: Rocks D. Xebec también era un as en el Davy Back Fight.

Durante el capítulo 1155 de 'One Piece' descubrimos un poquito más sobre Rocks y su pasado, incluyendo una vez que se coló tan pancho en Mary Geoise solo porque podía. Pero una de las revelaciones más importantes es que Rocks era un admirador de Davy Jones y que además formó su legendaria tripulación a base de Davy Back Fight.

Así es como Shiki, Barbablanca, Kaido y Big Mom terminarían formando parte de la tripulación de Rocks. Y también explicaría por qué en realidad su tripulación no le tenía una lealtad ciega como los Sombrero de Paja a Luffy, ya que los había "robado" al ganar la competición.

Davy Jones también se reafirma ahora como una figura interesantísima dentro del mundo de 'One Piece', y es posible que su leyenda siga trayendo cola en el futuro. Aunque lo que me queda claro es que esto no es lo último que oiremos del Davy Back Fight, y que aún es posible que Eiichiro Oda recupere de nuevo la competición marcándose uno de los momentos más épicos (y divertidos) de toda la serie.

En Espinof | 'Wa Peace', el descaradísimo plagio coreano de 'One Piece' que se resistió a morir: "Si el 10% del dibujo es diferente, entonces es diferente"

En Espinof | Ni puñetazos de goma ni volverse de fuego. El creador de 'One Piece' sabe perfectamente qué Fruta del Diablo escogería si le dieran a elegir