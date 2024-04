Es el arco de 'One Piece' más odiado, pero podría ser importantísimo en la recta final de la historia de Luffy

Con la cantidad de sagas y arcos que tiene 'One Piece', es normal que cada uno tenga sus favoritos y alguno que detesta hasta decir basta. Y de hecho uno de los más (injustamente) odiados es precisamente el arco de Long Ring Long Land con el que arranca la saga de Water 7/Enies Lobby.

A pesar de que precisamente esta saga está considerada por los fans como la mejor de todo el manga de Eiichiro Oda, el arco de Long Ring Long Ran y su particular torneillo no es tan popular. Pero podría demostrar ser importantísimo a la larga.

El Grand Prix de los piratas

Personalmente, creo que en Long Ring Long Land tiene lugar uno de los eventos más divertidos y loquísimos de 'One Piece', porque después de todo el dramón que se viene luego encima en la historia viene de perlas para desconectar un rato y echarnos unas buenas risas. Pero es que encima nos presenta una curiosa tradición pirata con mucha miga: el Davy Back Fight.

Esta es una competición entre tripulaciones piratas, y que a lo largo de diferentes pruebas y juegos puede destruir por completo a un equipo al "robar" a los miembros del equipo perdedor. Los Sombrero de Paja se enfrentan a la tripulación de Foxy en un Davy Back Fight que incluye carreras en barca al más puro estilo de Grand Prix del verano, una pachanga de fútbol y un combate de boxeo, entre otros, y casi pierden a Chopper y Robin por el camino. Y aunque todo esto Oda nos lo cuenta con mucho humor, quizás el Davy Back Fight sea clave en la Saga Final de la historia.

Ya son muchos los fans que teorizan sobre que o Luffy quizás no sea el primero en alcanzar el One Piece, o no va a ser el único. Así que se espera una competición entre varias tripulaciones que podría incluir a los piratas de Shanks el Pelirrojo, Barbanegra, Trafalgar Law, Eustass Kid, o incluso a la Cross Guild de Buggy.

Y la forma perfecta de enfrentar a todas estas tripulaciones piratas por el tesoro más buscado de todo el manga sería una buena Davy Back Fight de toda la vida. Porque si algo ha demostrado Oda, es que le encanta el pitorreo y rebajar los momentos más importantes con mucho humor y slapstick.

Además, el creador de 'One Piece' hila muy fino para recuperar detalles y tramas pasadas, con lo que no sería descabellado que rebuscase en un arco menor para traer el Davy Back Fight de nuevo. Así que, al igual que Skypiea, aunque Long Ring Long Land sea uno de los arcos más denostados por los fans, quizás termine siendo más importante de lo que pensábamos.

