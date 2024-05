Las 9 mejores películas de ciencia ficción sobre personas perdidas en el espacio

Si una película empieza en una nave espacial y una voz dice "Diario de bitácora, año 35, deseando volver a casa" ya imaginas, como avezado espectador, que no hay ninguna posibilidad de que acaben volviendo a casa a la hora de cenar para ver a su hija Jenny cenar su plato favorito. Los astronautas perdidos en el espacio antes de tiempo existen en el cine desde la época muda, pero hemos juntado las 9 mejores películas del subgénero para que no tengas que buscar más. Coge tu oxígeno y sella bien tu casco: ¡Aquí no hay gravedad que valga!

'Perdidos en el espacio'

Dirección: Stephen Hopkins Reparto: Gary Oldman, William Hurt, Matt LeBlanc, Mimi Rogers, Heather Graham, Lacey Chabert

Basada en la serie de los 60 con el mismo nombre, no podía faltar en esta lista de gente perdida en el espacio, bueno, 'Perdidos en el espacio', en la que toda una familia buscaba un nuevo lugar habitable para los humanos. En su día se esperaba que su tono familiar y blanco ayudara, así que el márketing se preparó para que fuera un exitazo creador de una franquicia, pero ni siquiera recaudó lo que costó y su tono camp no acabó de convencer al público ni a la crítica. Ni tan siquiera la presencia de un reparto de élite animó este viaje a la nada.

'Gravity'

Dirección: Alfonso Cuarón Reparto: Sandra Bullock, George Clooney

Alfonso Cuarón nos hizo esperar siete años para ver su siguiente película después de 'Hijos de los hombres', pero la espera valió la pena. 'Gravity' rozó el Óscar (se lo llevó '12 años de esclavitud') gracias a la historia de una Sandra Bullock totalmente sola en la estratosfera. Es una película claustrofóbica, emocionante, inteligente y con unos efectos visuales escandalosamente buenos que en 2013 marcaron a la industria. Tanto, que incluso James Cameron acabó confesando que era la película que llevaba deseando ver desde hacía muchísimo tiempo.

Crítica en Espinof de Mikel Zorrilla | Ver en HBO Max y Movistar Plus+

'Horizonte final'

Dirección: Paul WS Anderson Reparto: Sam Neill, Laurence Fishburne, Kathleen Quinlan, Joely Richardson

Que 'Horizonte final' sea buena es un milagro, porque su montaje tuvo que precipitarse, se recortaron 35 minutos y Paramount dejó vendido a Paul WS Anderson, obligado a ocupar el hueco que originalmente iba a tener 'Titanic'. Y aunque fue un fracaso sonoro en taquilla, con el tiempo ha ganado un justísimo estatus de culto que hasta Christopher Nolan homenajeó (guiño, guiño) en 'Interstellar'. Ciencia ficción dura, terror y Sam Neill desquiciado: a veces no se necesita más para disfrutar durante un poco más de hora y media.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez

'Ad Astra'

Dirección: James Gray Reparto: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Donald Sutherland, Kimberly Elise, Loren Dean, Donnie Keshawarz

Una película con voz propia que consiguió renovar el interés en un subgénero tan marcado siempre por los mismos puntos en común. 'Ad Astra' se estrenó en el Festival de Venecia y no son pocos los que la han calificado como una película de ciencia ficción gafapasta. Y lo es, en parte, pero no porque el estudio no intentara hacerla más mainstream con la voz en off constante de Brad Pitt (que acaba siendo, de calle, lo más irritante de toda la cinta). Perfecta si quieres ver algo muy diferente dentro de este mundillo espacial.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en Disney+

'Marte'

Dirección: Ridley Scott Reparto: Matt Damon, Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor, Kate Mara, Sebastian Stan, Kristen Wiig

Quedan once años para llegar al futuro que nos prometió 'Marte' y no tiene pinta de que Matt Damon se vaya a poner el casco para viajar hasta el planeta rojo. Sin embargo, siempre nos quedará esta pequeña joya de Ridley Scott con guion de Drew Goddard que no solo era inteligente y emocionante: también era sorprendentemente graciosa, con tintes de humor inesperado que cubrían todo su metraje. Además, nos lanza un mensaje que en los próximos años deberíamos grabarnos a fuego: quizá no sea buena idea lo de vivir en Marte, después de todo.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en Disney+ y Netflix

'Alien, el octavo pasajero'

Dirección: Ridley Scott Reparto: Sigourney Weaver, Tom Skerrit, Veronica Cartwright, John Hurt, Harry Dean Stanton

Y repetimos director, pero... ¿Cómo íbamos a dejar fuera de esta lista a la Nostromo? Todas las películas que hemos visto hasta ahora trataban de perdidas a la deriva en un universo desconocido, pero en este caso, además, hay un xenomorfo que se ha quedado a vivir con ellos. ¿Qué te voy a contar que no sepas? ¡A estas alturas, si no has visto 'Alien' no será porque no te has enterado de su existencia!

Crítica en Espinof por Sergio Benítez | Ver en Disney+

'Interstellar'

Dirección: Christopher Nolan Reparto: Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Timothée Chalamet, Matt Damon

Una banda sonora increíble, una escena que ha sido homenajeada ya una y mil veces (la de la biblioteca infinita) y una paradoja temporal tan sencilla de entender como compleja de llevar a cabo: Christopher Nolan se marcó una de sus mejores películas con esta historia clásica de astronautas perdidos en el espacio-tiempo, tan inolvidable como bien rodada y que, durante una década, ha marcado a todo tipo de público y cineastas. Imprescindible.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en HBO Max y Movistar Plus

'El planeta de los simios'

Dirección: Franklin J. Scaffner Reparto: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Maurice Evans, James Whitmore, James Daly

Hay dos imágenes que de manera casi inevitable te van a venir a la cabeza al pensar en 'El planeta de los simios'. Una es la de Charlton Heston gritando "¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Yo os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras!" y la otra, por qué no reconocerlo, la parodia musical de 'Los Simpson' ("I hate every ape I see, from Chimpan-A to Chimpan-Z") que remarca su influencia en la cultura pop. La película, más de cincuenta años después, se ha convertido en una franquicia con reboots, remakes, secuelas imposibles, cómics, videojuegos y series de televisión. No merece menos, ni que sea por dar uno de los planos finales más icónicos de la historia del cine.

Crítica en Espinof por Juan Luis Caviaro | Ver en Disney+

'2001: una odisea del espacio'

Dirección: Stanley Kubrick Reparto: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Douglas Rain

¿Cómo nos íbamos a quedar sin mencionar a Stanley Kubrick y HAL 9000? La gran obra maestra de la ciencia-ficción, que inspiró a tantísimas otras, al fin y al cabo era la historia de un astronauta a la deriva en una historia más grande que él mismo (y que la propia vida). '2001: una odisea del espacio' revolucionó el mundo del cine a finales de los 60 y lo sigue haciendo ahora mismo con su mezcla de cine de vanguardia y sci-fi dura. Maravillosa.

Crítica en Espinof por Adrián Massanet | Ver en HBO Max

