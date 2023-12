Las mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI imposibles de ver en streaming: 4 películas imprescindibles que Netflix, Amazon Prime Video o cualquier plataforma deberían recuperar con urgencia

Las plataformas de streaming prometían ser nuestra gran salvación y darnos la oportunidad de ver lo que quisiéramos en cualquier momento. La realidad ha sido bien diferente, pues muchos títulos nunca han estado disponibles o justo han dejado de estarlo cuando queremos verlos. Por ello, la dosis de recomendaciones de hoy es algo diferente, ya que me voy a centrar en las que posiblemente son las 4 mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI que resulta imposible encontrar en streaming en España ahora mismo -y que eso no se deba a que todavía no han finalizado su andadura previa en cines, claro está-.

La idea para el artículo me vino mientras escribía un artículo sobre la alucinante película de viajes en el tiempo que volvió hace poco a Netflix. Y es que los catálogos se renuevan de forma constante y eso provoca que haya ausencias incomprensibles, algo con lo que también me encontré cuando os hablé de 11 geniales películas de ciencia ficción de los años 90 que fracasaron injustamente en taquilla.

'Coherence' (2013)

Dirección: James Ward Byrkit. Reparto: Emily Foxler, Maury Sterling, Nicholas Brendon, Lorene Scafaria, Elizabeth Gracen

Una de las grandes joyas del cine de ciencia ficción independiente de la pasada década entraba en el sugerente territorio de los bucles temporales en una película muy ingeniosa en lo que propone y que logra una naturalidad envidiable por el hecho de que la mayoría de sus diálogos fueron improvisados. Tuvimos la suerte de que la editasen en blu-ray en España, pero lleva tiempo descatalogada.

'District 9'

Dirección: Neill Blomkamp. Reparto: Sharlto Copley, Jason Cope, David James, Vanessa Haywood, Mandla Gaduka, Kenneth Nkosi, Eugene Khumbanyiwa, Louis Minnaar, William Allen Young

Puede que Neill Blomkamp nunca haya vuelto a estar tan inspirado como aquí y que eso haya sido una decepción, pero su arrolladora ópera prima fue una enorme sorpresa. Mezclando espectáculo y crítica social, 'District 9' quizá sea algo evidente en algunos aspectos, pero es una sorpresa que sigue conservando esa energía que la hace tan especial. Por suerte, sí está disponible en formato físico, incluso su versión en 4K.

'Idiocracia' ('Idiocracy', 2006)

Dirección: Mike Judge. Reparto: Luke Wilson, Maya Rudolph, Dax Shepard, Terry Crews, David Herman, Justin Long.

Lo de esta comedia de Mike Judge adelantada a su tiempo es especialmente incomprensible, pues también está inédita en blu-ray en todo el mundo pese a haberse estrenado en un momento en el que ese formato ya estaba vigente. Aquí encontraréis una divertida distopía que podía parecer algo exagerada en ciertos puntos pero que ha acabado demostrándose acertada en prácticamente todo.

'¡Olvídate de mí!' ('Eternal Sunshine of the Spotless Mind', 2004)

Dirección: Michel Gondry. Reparto: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood, Tom Wilkinson

Una maravilla indiscutible que seguramente sería el título que diría si alguien me preguntase sobre mi película favorita de lo que llevamos de siglo XXI. A su ausencia en streaming en España hay que sumarle que la edición en blu-ray lleva años descatalogada, lo cual reduce aún más las opciones de cómo poder recuperar esta joya del cine romántico que explora cómo reacciona un pobre diablo interpretado por Jim Carrey a la noticia de que su ex (Kate Winslet) ha hecho que borren todos los recuerdos de su relación. Bellísima, fascinante y dolorosa a partes iguales.

