Las 11 mejores películas con viajes en el tiempo en Netflix

Los viajes en el tiempo son unos de los recursos de ficción más estimulantes. Multitud de títulos han recurrido a ellos a lo largo de la historia del cine y ahora vamos a hacer un repaso a las 11 mejores películas con viajes en el tiempo que pueden verse actualmente en Netflix aprovechando que hace poco llegó a su catálogo la imprescindible 'Predestination'.

'Al filo del mañana'

Una gran demostración de que puede ser una película palomitera orientada al público masivo sin por ello renunciar a una premisa ingeniosa con una mecánica que hasta cierto recuerda a la del mundo de los videojuegos. Todo ello con un acabado visual espectacular y con un dúo protagonista de auténtico lujo.

Crítica en Espinof

'ARQ'

El único largometraje original de Netflix incluido en la lista curiosamente recuerda más 'Al filo del mañana' que a cualquier otra de las incluidas. En la comparación sale perdiendo por goleada, pero no quitemos mérito a una cinta ingeniosa que se disfruta dentro de su modestia pese a que sea cierto que va de más a menos, en parte por la buena química entre sus dos protagonistas.

Crítica en Espinof

'Doce monos'

La cima de los viajes en el tiempo en lo que a mí se refiere. Todo en ella encaja, desde el excelente guion inspirado en 'La Jetée' hasta la inspiradísima puesta en escena de Terry Gilliam, sin olvidarnos de su impecable reparto liderado por un Bruce Willis muy alejado de su imagen más popular y con un Brad Pitt que consiguió de forma muy merecida su primera nominación al Óscar.

Crítica en Espinof

'Dos completos desconocidos'

Me he permitido la licencia de incluir un cortometraje en la lista, pero ojo que no es uno cualquiera, ya que fue galardonado con el Óscar en su más reciente edición. En ella se aborda el racismo y la violencia policial en Estados Unidos a través del uso de un bucle temporal a lo 'Atrapado en el tiempo' en una obra que quizá no sea muy sutil, pero sí es lo suficientemente rotunda como para no quedarse en lo anecdótico.

'Durante la tormenta'

No soy el mayor fan del cine de Oriol Paulo, pero el hecho de sumergirse de lleno en el terreno de la ciencia ficción ayuda a que ciertos errores del guion molesten menos en este entretenido thriller que sabe cómo jugar con el espectador a través de una estructura elaborada en la que la clave está en dejarse llevar un poco, porque, como es habitual en su obra, la cosa no se termina de sostener a poco que uno medite sobre lo que acaba de ver.

'Interstellar'

La película con un componente más emocional que haya realizado Christopher Nolan hasta la fecha. Eso no quita para que lo visual tenga una importancia capital, como también lo tiene el hecho de buscar la mayor verosimilitud posible abordando un tema no precisamente sencillo. Y que gran trabajo de Matthew McConaughey.

Crítica en Espinof

'La llegada'

La mejor película hasta la fecha de Denis Villeneuve que sabe cómo manejar el lado más cerebral con el componente más emocional de un relato apasionante, deslumbrante en lo visual y brillante en lo narrativo al explorar la importancia del lenguaje. Mención aparte merece una sobresaliente Amy Adams.

Crítica en Espinof

'Predestination'

Una película atrevida que sabe llevar hasta las últimas consecuencias la premisa con la que juega. Lo hace además con templanza necesaria para que las locuras que maneja se sientan como algo natural dentro del universo que plantea. Cuenta además con un gran trabajo de sus dos protagonistas, en especial una Sarah Snook que merece todos los premios existentes por su interpretación.

Crítica en Espinof

'Regreso al futuro 1 & 2'

Cita obligada para los amantes tanto de la buena ciencia ficción como de la comedia. En este caso merece la pena aclarar quee la tercera entrega ni siquiera está disponible en Netflix actualmente. Una pena, porque es verdad que es la peor de la trilogía, pero cualquier oportunidad de volver a ver juntos en acción a Doc y Marty hay que aprovecharla.

Crítica de 'Regreso al futuro'

Crítica de 'Regreso al futuro II'

'Terminator 2. El juicio final'

Otro caso curioso es que de esta franquicia únicamente encontremos en Netflix la segunda entrega. Es cierto que probablemente sea la mejor -ahí ya depende de gustos si se prefiere más el viraje hacia el terror de la primera o la apuesta por la acción desatada en la que nos ocupa por parte de James Cameron-, pero nunca está de más poder verlas todas si te apetece darte un maratón.

Crítica en Espinof