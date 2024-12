Luis Figo habla sobre su fortuna en 'La revuelta', que quedó por detrás de las audiencias de 'El hormiguero' con Karlos Arguiñano

El invitado de anoche en 'La revuelta' fue Luis Figo. El exjugador de fútbol respondió a la clásica pregunta de cuánto dinero tiene en el banco y lanzó un dardo al Atlético de Madrid, en un programa que no consiguió superar las audiencias de 'El hormiguero'.

"Entre 20 y 50 millones"

En el programa del 12 de diciembre de 'La revuelta', David Broncano le hizo las preguntas habituales de dinero y sexo a Luis Figo. "¿Puede ser que cuando te fichó el Madrid fuiste el fichaje más caro de la historia del fútbol?" le inquirió al hablar de su patrimonio neto. "Sí, pero no fue para mí" contestó.

Broncano insistió en saber cuál era su salario anual en ese equipo y él le devolvió la broma: "Mitad del tuyo". Pero finalmente accedió a darle una horquilla de su fortuna: "Depende de que Hacienda pueda valorar mis inmuebles. Más de lo que tú crees y menos de lo que yo quiero. Entre 20 y 50 millones".

"Se le ha puesto cara de triste a David. No estás acostumbrado a que te digan esas cosas" se cachondeó Grison. "Me he llevado un disgusto" bromeó Broncano. "Pero estás de camino tú también" continuó Figo. "Aún me queda" concluyó el presentador.

Cuando hablaron de fútbol y Broncano le dijo que era del Atlético de Madrid, Figo tenía un par de comentarios al respecto: "Tengo muchos amigos del Atleti, siempre lo he respetado mucho. Es un equipo sufridor en general, lo comparo con mi equipo de Portugal, El Sporting, equipo grande, pero gana poco... sufre mucho. Sufrís mucho. Hubo una época en el Madrid en la que parecía que ibais a ganar ocho Champions y al final solo fue una".

Audiencias de anoche

En cuanto a cómo funcionó en audiencias, el programa se ganó un segundo puesto entre lo más visto de la noche con 15.2% de share y 2.028.000 espectadores (15.8% y 2.104.000 en franja de estricta competencia) por detrás de 'El hormiguero', que fue líder con la visita de Karlos Arguiñano y 17% y 2.254.000 (17% y 2.266.000 en competencia directa).

