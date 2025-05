'La isla de las tentaciones' anuncia un cambio histórico. No es ninguno de los que necesita realmente

En general, cada vez que 'La isla de las tentaciones' anuncia un "giro histórico" suelen ser cosas bastante chorra, y no iba a ser menos en esta ocasión: el reality anuncia a bombo y platillo que "por primera vez en la historia" va a hacer un casting abierto para elegir a sus concursantes... cuando los cambios que realmente necesita no están ahí, sino en la propia dinámica y los vicios adquiridos que lastran los formatos de Telecinco.

Problemas de base

Recientemente, 'La isla de las tentaciones' ha hecho un "anuncio histórico": por primera vez, el reality hará un casting abierto para elegir a los concursantes, es decir, que en vez de cercar la búsqueda de las próximas parejas que vayan a "tentarse" a la isla, cualquiera puede apuntarse y ser susceptible de ser elegido para ello.

El programa lo anuncia como una importante novedad... cuando en la práctica no va a cambiar gran cosa de cómo funciona per se. Es cierto que, vistos los números de audiencia de la última edición, el formato no es que se enfrente a una necesidad imperiosa de renovarse o morir, ya que ha conseguido rentabilizarse de sobra como para garantizar su continuidad en una Telecinco que se agarra a un clavo ardiendo para retener a las audiencias.

Sin embargo, la enseñanza que el reality debería sacar de ese pico de popularidad que ha conseguido gracias al momento viral de "¡Montoya, por favor!" (que dio la vuelta al mundo y lo comentó hasta Whoopi Goldberg) va más allá de abrir el casting para que entre en su radar más gente anónima, en vez de limitarse a influencers.

Todos los concursantes pescados en redes sociales

Sí, es cierto que los concursantes son una pieza importante y ya iban varias temporadas en las que sus parejas participantes se habían convertido en una amalgama homogénea, entre la que no destacaba prácticamente nadie porque todos seguían el mismo patrón, y no le va a venir mal ampliar el abanico más allá del perfil de "gente que se muere por ser estrella fugaz en Telecinco"... pero no basta solo con eso.

Si me preguntan, lo mejor que podría pasarle a este formato sería que lo cancelaran, porque creo que tiene muy malas ideas de base (lo de explotar las infidelidades, los sentimientos negativos o los ideales de belleza dañinos que promueve este programa, por decirlo de forma escueta) que hacen que sea difícilmente salvable.

¡Qué divertido ver cómo se rompe esta pobre persona! ¡Ponlo otra vez!

Pero bueno, teniendo en cuenta que esa opción ni se contempla, y menos con el repunte de la última temporada, vamos a pasar por alto la opción de una muerte piadosa para el programa y observar todos los aspectos que tienen margen de mejora y que podrían suponer mucho más cambio que simplemente hacer un casting abierto.

¿Se puede arreglar este desastre?

Volviendo la mirada una vez más hacia el momento "¡Montoya, por favor!", si algo deberían sacar en claro de este fenómeno es el potencial del reality como meme. Sin ir más lejos, los seguidores de 'LIDLT' ya vienen demostrando desde hace tiempo ser más creativos que los propios guionistas, con el arsenal de memes que comparten en redes mientras se emite cada gala.

Así pues, el programa es carne de cañón para este tipo de contenido, pero en las galas en sí no se explota lo suficiente porque se recrean mucho más en el drama y en intentar forzar momentos que despierten el lado más mezquino de sus concursantes, que en aprovechar la comedia involuntaria que surge constantemente.

¡Menos infidelidades y más momentos Hulk!

Es ahí donde se ve claramente que los engranajes de Mediaset están oxidados y siguen echando mano de recursos que les funcionaron en su momento, pero a día de hoy están más que obsoletos. 'LIDLT' aspira a ser mamarracha, y lo mamarracho va siempre acompañado de un tono desenfadado y disfrutón que hace partícipe al espectador de que, al final, todo esto "no es más que un juego".

Pero cuesta mucho entrar en este mood viendo un programa que se ceba tanto con el sufrimiento ajeno y cuya dinámica se desvive para propiciar que los concursantes vomiten bilis los unos sobre los otros (las parejas entre sí, los concursantes contra los tentadores y tentadoras que les han "robado" el novio...).

Además, sigo pensando que para ser un tipo de show que la gente ve por el salseo, las galas son aburridísimas: entre que duran más de dos horas, que acaban tarde, que hay más anuncios que programa y que realmente solo en un 15% del metraje pasa "algo", mientras que el resto son todo el rato fiestas y los concursantes repitiendo lo mismo por enésima vez en las entrevistas... de verdad que no veo el entretenimiento ligero que en teoría tendría que ser esto.

"Oye, Sandra, ¿tú crees que se plantearán poner menos anuncios en la próxima edición?". "... nop".

Al reality le falta un elemento clave que podría ser decisivo: la autoconsciencia. Si fuera consciente de qué tipo de programa es y eso se tradujera en explotar más los momentos cómicos, podría dar mucho más juego y la gente lo recibiría con los brazos abiertos en redes.

No hace falta irse a títulos de fuera como 'FBOY Island' para poder buscar referentes de programas que se toman poco en serio a sí mismos (y, por tanto, tienen más margen para jugar y buscar la complicidad de un espectador que sabe lo que viene a ver), porque en la propia Mediaset tienen ejemplos de realities en los que predomina el humor: el propio 'First Dates' o las mejores temporadas de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'.

¿Que seguiría teniendo los mismos problemas de base? Sí, pero al menos les daría mucha más frescura y la oportunidad de perdurar algo más en la memoria de su audiencia, porque de momento sigue sin trascender su naturaleza de fenómeno estacional (por mucho éxito que haya tenido la temporada 8, a los pocos días de terminar desapareció por completo de la conversación y ya nadie se acuerda de sus concursantes, a excepción de esa especie de spin-off que han hecho con Montoya y Anita en 'Supervivientes').

Creo que eso sería el cambio que podría marcar la diferencia de cara a una inevitable temporada 9, aunque está claro que ni se lo van a plantear, porque en Telecinco siguen sin cambiar el chip en lo de venderte la misma moto una y otra vez, a ver si ahora suena la flauta. Luego ya, si quisieran hacer galas más cortas e incluso introducir algún tipo de objetivo en la dinámica (porque sigue siendo un programa sin meta alguna, más allá de restregarles contra los tentadores y tentadoras hasta que alguien caiga) podrían aspirar a que la gente se vea las galas enteras... por pedir que no quede.

En Espinof | Cuando 'Gran Hermano' se cruzó con el cine para adultos. Un reality tan cutre como exitoso cuyo creador acabó siendo alcalde

En Espinof | Las mejores miniseries de Amazon Prime Video