Hace 13 años, se grabó de extranjis un reality como 'La isla de las tentaciones'... pero nunca lo veremos porque Mediaset lo rechazó

Pese a que la marca de Telecinco se asocie hoy con explotar la vida íntima de la gente, hace 13 años parece que el sexo todavía era una barrera inquebrantable. 'El precio del deseo' era un reality donde varios jóvenes intentaban no caer en la tentación e incluso se llegó a grabar una temporada entera... que nunca veremos porque Mediaset la rechazó.

"Vasile tenía sus límites"

Allá por 2012, La Fábrica de la Tele se embarcó en la producción de 'El precio del deseo', un reality sobre 16 jóvenes de entre 18 y 35 años que se subían a un barco y tenían que resistir la tentación de acostarse entre ellos porque, si no, les tocaba bajarse en la siguiente parada.

Esta premisa a medio camino entre 'Jugando con fuego' y 'La isla de las tentaciones' (si este tuviera un objetivo, que no es el caso) no desentonaría en absoluto en la parrilla actual de Telecinco, pero hace 13 años todavía se hallaba en un límite que no quisieron rebasar.

Según relataron Óscar Cornejo y Adrián Madrid a FormulaTV, la productora se lanzó a rodar un piloto e incluso la temporada entera sin que Mediaset les hubiera dado luz verde con anterioridad, ya que confiaban ciegamente en el proyecto. Un movimiento demasiado arriesgado que concluyó con la negativa de la cadena cuando les ofrecieron comprarlo.

"Él siempre ha sido reticente a concursos que fomenten la deslealtad y jueguen con ella, como 'Confianza ciega'. Se ha acusado a Vasile de muchas cosas, pero tenía sus límites" explicó Cornejo refiriéndose a Paolo Vasile, expresidente de Mediaset. No fue hasta sus últimos años que accedió a dar luz verde a la versión española de 'La isla de las tentaciones', que estrenó su temporada 1 en 2020.

Esa primera edición se grabó entre mayo y junio de 2012 en un crucero, y contó con Tania Llasera como presentadora. "La premisa era hasta qué punto un grupo de personas jóvenes y solteras puede convivir durante semanas siendo solo amigos, sin caer en la tentación del sexo. Ahora esa temática es tendencia" explicaron sus productores.

En aquel momento, los realities sobre poner a prueba el deseo sexual no eran tan habituales en TV nacional (ahora tenemos ejemplos a patadas, también en el streaming como 'Amor con fianza' o 'Falso amor') y ni siquiera MTV se animó finalmente a emitirlo cuando le ofrecieron el formato (y eso que la cadena ese mismo año emitiría 'Gandía Shore').

